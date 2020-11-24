Путин готов сдать Лукашенко?

В последние дни в политической повестке Беларуси произошло несколько вещей, которые дают возможность по-новому взглянуть на потенциальную роль Москвы в белорусских событиях.





До сих пор многие гадают насчет природы «сливов» разговоров с участием Шакуты, Баскова и Эйсмонт. Версий много. Одна из топовых состоит в том, что организаторы находятся вне пределов Беларуси, ибо для исполнителей это был бы смертельный риск.





Многие прямо говорят, что «сливы» могла осуществить Москва, поскольку Лукашенко не выполняет ни одного из данных Путину в Сочи 14 сентября обещаний, что могло привести к усилению давления.





На этом фоне объявляется, что в скором времени Минск должен посетить Лавров. Логично выглядит версия о том, что «сливы» могли быть шагом, призванным усилить его позиции.





Все это — лишь догадки, но вот в понедельник в российском «Коммерсанте» выходит материал, содержащий данные исследования по геополитическим предпочтениям белорусов.





Согласно им, в ноябре количество сторонников союза с Россией по сравнению с сентябрем рухнуло на 11%. Многие сразу обратили внимание на то, что это может быть связано с поддержкой Путиным Лукашенко.





Однако мало кто обратил внимание на то, что материал был опубликован в СМИ, которое принадлежит российскому олигарху Алишеру Усманову, человеку, присутствующему во всех списках приближенных к руководству РФ.





В России реалии как во власти, так и в медиа, куда более сложные, чем в Беларуси. Многим белорусам этого не понять, но известны случаи, когда московские элиты специально организовывали целые информационные кампании с одной лишь целью — повлиять на решения и действия одной из башен Кремля.





Публикация таких провокационных (с учетом специфики ситуации) данных именно в этот момент вполне может быть свидетельством того, что различные приближенные к президенту РФ группы хотят повлиять на его позицию — не в пользу Лукашенко.





Впрочем, это тоже догадки.





А вот что не догадки, так это сегодняшние высказывания самого белорусского правителя перед очередной порцией дипломатов, где он прямо сказал, что некие внешние силы хотят подключить к процессу его «свержения» Россию и добавил, что говорит это на основании «железных фактов».





Сам факт того, что это было сказано, очень четко говорит о том, что Лукашенко в курсе (в любом случае, лучше нас), что со стороны Москвы возможны «сюрпризы».





А так же в курсе того, что на международной арене начинает вызревать консенсус относительно его фигуры. Что совершенно неудивительно, с учетом образа действий властей по отношению к собственным гражданам в европейской стране по самым мрачным лекалам середины кровавого XX века.





Судя по российскому информационному пространству, в общественном мнении россиян из-за поддержки Лукашенко все больше начинает возникать вопросов к Путину. На фоне того, что творит белорусская власть, дошедшая до введения в столице фактических гетто, свою позицию в белорусском вопросе высказывает все больше стран. И только у России она, скажем мягко, не совсем понятная.





На сегодняшний день реалии таковы, что белорусская власть, с одной стороны, явно опять «кидает» Россию. С другой, на внутренней арене позволяет себе такое, что ни одному вменяемому человеку не захочется себя с этим ассоциировать.





У Путина могут быть свои мотивы и соображения на сей счет. Однако не надо забывать: несмотря ни на что, он — все же президент мировой державы и не может себе позволить скатываться до уровня папуаса.





Мы это хорошо видели на примере коронавируса: как бы не хотелось Кремлю замолчать проблему и поманипулировать ею, полностью сделать вид, что ее не существует, как это сделал Лукашенко, они не могут.





Поэтому, при продолжении сегодняшней ситуации, очевидно, в своих действиях ему придется что-то менять.