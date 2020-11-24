Не прошло и полгода: в КГБ придумали обвинение для Виктора Бабарико
Чекистам не удалось ничего придумать кроме "взяточничества" и "отмывания денег". Виктор Бабарико ожидаемо свою вину не признал.
"Следственным управлением КГБ завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении топ-менеджеров ОАО «Белгазпромбанк».
Организатору преступной деятельности, бывшему председателю правления ОАО «Белгазпромбанк» Виктору Бабарико предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235 УК Республики Беларусь по фактам получения взяток организованной группой в особо крупном размере, а также легализации («отмывания») средств, полученных преступным путем в особо крупном размере соответственно.
Заместителям председателя правления банка Сергею Шабану, Александру Ильясюку, Кириллу Бадею, Дмитрию Кузьмичу, а также бывшим первому заместителю председателя правления Алексею Задойко и заместителю председателя правления Сергею Добролёту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.430 УК Республики Беларусь.
Учредителю ООО «Активлизинг» Виктору Кобяку предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 2 ст.431 УК Республики Беларусь (дача взятки в крупном размере).
Уголовное дело предъявлено обвиняемым и их защитникам для ознакомления.
Все фигуранты полностью признали свою вину в инкриминируемых им преступлениях, за исключением В.Бабарико", - говорится в сообщении, размещенном на сайте КГБ.
Максимальное наказание по одной из упомянутых статей - до 15 лет лишения свободы.
Напомним, Виктор Бабарико вместе с сыном Эдуардом были задержаны 18 июня, когда собирались сдавать подписи избирателей в поддержку выдвижения кандидатуры Виктора Бабарико на президентских выборах.
"Белорусский партизан"
15:02 24/11/2020
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