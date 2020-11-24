Отец Николая Дедка подал заявление в СК за избиения и пытки над сыном

Блогеру, журналисту и бывшему политзаключенному Николаю Дедку предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса — организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них. Сам активист не признает себя виновным.





Отец Николая подал в Следственный комитет заявление о возбуждении уголовного дела по факту избиения сына. Александр Дедок требует привлечения к ответственности всех, кто «осуществлял незаконное задержание Николая, избивая его и применяя к нему пытки, как в квартире, так и в здании ГУБОПиКа, заставляя его говорить на камеру признательные показания под флагом».





Александр Дедок рассказал « рассказал « Весне » подробнее по факту каких пыток в отношении Николая он подал заявление в Следственный комитет и что требует от ведомства.





Напомним, после задержания Николая Дедка 12 ноября МВД сообщало, что он «публично призывал к участию в массовых беспорядках и совершению акций „прямого“ действия». Пресс-служба ведомства опубликовала видео, на котором Николай Дедок выглядит сильно избитым. Его адвокатка уже заявила ходатайство о назначении судебно-медицинской экспертизы в отношении Дедка.









«На такое издевательство они получили разрешение с самого верха»

По словам отца Николая, вечером 12 ноября к нему в квартиру ворвались семь сотрудников ГУБОПиКа, после чего последовали избиения, угрозы и пытки над ним:





«Несмотря на то, что он был один в квартире, не оказывал им никакого сопротивления, был безоружен и совершенно неагрессивен, его стали избивать, требуя каких-то признаний и пароли к компьютеру и телеграму.





К нему применялись пытки с целью подавления его воли, в том числе угрозы более жёсткого физического насилия. К нему были применены пытки в виде газа, распыленного в лицо, при этом его руки были скованы сзади.





Все это мне известно из опубликованного МВД видео, из рассказов Николая адвокату и из ходатайства адвоката следователю.





Адвокат видела на теле и на лице Николая множественные телесные повреждения, которые были получены во время избиения в квартире и в здании ГУБОПиКа в Минске. Также сотрудники ведомства угрожали Николаю дальнейшим насилием, если он будет рассказывать о преступных действиях бандитов из ГУБОПиКа.





Они, цинично издеваясь над Николаем, уверовав в свою вседозволенность и безнаказанность, показали жестоко избитого ими человека по центральному телевидению. Это свидетельствует о том, что на такое издевательство они получили разрешение с самого верха. Без него эти трусы не показали бы такое по телевидению».





«Мы не остановимся в борьбе за жизнь и здоровье Николая»

Александр Дедок говорит, что близкие и адвокат Николая намерены использовать все возможные способы отстаивания и защиты его прав:





«Что касается дальнейшего, могу только сказать, что мой сын — не преступник, а один из лучших представителей нашего общества. Вне зависимости от решения, которое будет принято по моему заявлению, то есть если не будет возбуждено уголовное дело и бандиты из ГУБОПиКа не будут привлечены к уголовной ответственности, мы не остановимся в борьбе за жизнь и здоровье Николая».





Напомним, блогера и активиста анархистского движения задержали 12 ноября сотрудники ГУБОПиК в поселке Сосновый Осиповичского района.





Как утверждает МВД, дома у блогера нашли иностранные банковские платежные карточки и крупные суммы денег в различной валюте, «предназначенные для финансирования участников протестов», а также «стеклянные бутылки с горюче-смазочными материалами (коктейли Молотова), листовки, наклейки».





Также после задержания блогера был взломан его Telegram-канал “Mikola”, где насчитывалось около 15 тысяч подписчиков. Теперь он находится под контролем силовиков.





Николая Дедка перевели в СИЗО-1 на улице Володарского в Минске, сейчас он находится в карантинной камере.