Во время вручения послами верительных грамот (их вручали послы шести стран — Бангладеш, Израиль, Камбоджа, Китай, Намибия, Пакистан, а также Мальтийский орден) Лукашенко вдруг заговорил о смене руководства в Беларуси.





По его словам, западные государства в последнее время пытаются воздействовать на белорусскую власть "с целью свержения существующего строя". К этому, мол, пытаются подключить даже Россию.





"В этой связи хочу сказать, что президента Беларуси можно отстранить от власти. Это реально. Подсказываю путь — он один, других нет: только белорусский народ это сможет сделать на основании тех законов, которые сегодня существуют, и белорусской Конституции", — цитирует ТГ-канал "Пул первого" слова Лукашенко.





Однако напомним ему, что еще после сфальсифицированных выборов в августе и жесточайшего подавления мирных протестов беларусы потребовали отставки Лукашенко, прекращения в стране дикого насилия над мирными гражданами, сравнимого только с фашистской оккупацией, и освобождения всех без исключения политзаключённых, после чего проведения новых честных выборов.





Однако беларуси требуют этого уже 3,5 месяца, а Лукашенко все пытается удержаться у власти на штыках своими синеющими пальцами.







