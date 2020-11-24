С момента смерти Романа Бондаренко прошло уже 12 дней. Несмотря на то, что раскрыть это преступление не составляет труда (есть видеоматериалы, в которых зафиксированы нападавшие, многое могли бы рассказать в Центральном РУВД Минска), следствие до сих пор не сообщило о задержании виновных в его гибели.





В связи со смертью жителя «двора Перемен» можно провести параллели с убийством священника Ежи Попелушко 19 октября 1984 года и тем, как власти коммунистической Польши отреагировали на это преступление.





Формально военное положение в Польской народной республике (ПНР) было отменено в 1983 году. Однако и после этого власти и силовики активно применяли репрессивные меры к членам профсоюза «Солидарность» и гражданам страны, требовавшим перемен.





Одним из самых ярких представителей протестного движения был католический священник Ежи Попелушко.





Его убийство 19 октября 1984 года потрясло Польшу. Несмотря на одиозный имидж, коммунистические власти активно взялись за расследование убийства своего противника.





Виновные были задержаны уже через 4 дня. При том, что убийцами оказались сотрудники Службы безопасности ПНР!





23 октября были арестованы Пиотровский и Пенкала, 27 октября — Хмелевский, 2 ноября — Петрушка. Эти четверо предстали перед судом. Уголовный процесс начался в декабре того же года.





В феврале 1985 года суд приговорил Пиотровского и Петрушку к 25 годам тюрьмы, Пенкалу – к 15, Хмелевского – к 14.





Убийцы Ежи Попелушко в суде









Хотя в заказе убийства Попелушко подозревали руководство коммунистической Польши во главе с генералом Ярузельским, расследования на этот счет не было.





И все же: даже в период, когда политические репрессии были в Польше обычным явлением, власти страны посчитали недопустимым оставить убийц своего оппонента безнаказанными.





С момента смерти Романа Бондаренко прошло уже 12 дней. Но имена убийц до сих пор не названы. Накажет ли виновных в его гибели режим Лукашенко?