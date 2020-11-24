Тихановская вошла в топ-100 женщин года по версии BBC

Бывшего кандидата в президенты отметили в категории «лидерство».





«Светлана Тихановская — бывший кандидат в президенты Беларуси, где она возглавляла национально-демократическое движение. В августе 2020 года Александр Лукашенко заявил об убедительной победе на президентских выборах, что вызвало протесты по всей стране на фоне широких обвинений в фальсификациях голосов.





Вскоре после выборов, опасаясь за безопасность своих детей, Светлана выехала из Беларуси в Литву. Она продолжает управлять демократическим движением в изгнании», — говорится в описании от BBC.









Среди номинантов на «Слово года» также были «коронавирус», «COVID-19», «импичмент» и Mail-In — американская система голосования по почте.