Тихановская вошла в топ-100 женщин года по версии BBC
Бывший кандидат в президенты Беларуси и национальный лидер страны Светлана Тихановская вошла в топ-100 женщин года по версии британской корпорации BBC.
Бывшего кандидата в президенты отметили в категории «лидерство».
«Светлана Тихановская — бывший кандидат в президенты Беларуси, где она возглавляла национально-демократическое движение. В августе 2020 года Александр Лукашенко заявил об убедительной победе на президентских выборах, что вызвало протесты по всей стране на фоне широких обвинений в фальсификациях голосов.
Вскоре после выборов, опасаясь за безопасность своих детей, Светлана выехала из Беларуси в Литву. Она продолжает управлять демократическим движением в изгнании», — говорится в описании от BBC.
Напомним, накануне также стало известно, что британский Оксфордский словарь включил в список важнейших слов английского языка в 2020 году слово «Belarusian»(белорусский). Главное слово выбрать не получилось, поскольку год получился очень насыщенным.
Среди номинантов на «Слово года» также были «коронавирус», «COVID-19», «импичмент» и Mail-In — американская система голосования по почте.
Источник: telegraf.by
11:26 24/11/2020
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