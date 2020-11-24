+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Тихановская вошла в топ-100 женщин года по версии BBC

Бывший кандидат в президенты Беларуси и национальный лидер страны Светлана Тихановская вошла в топ-100 женщин года по версии британской корпорации BBC.

Тихановская вошла в топ-100 женщин года по версии BBC
Бывшего кандидата в президенты отметили в категории «лидерство».

«Светлана Тихановская — бывший кандидат в президенты Беларуси, где она возглавляла национально-демократическое движение. В августе 2020 года Александр Лукашенко заявил об убедительной победе на президентских выборах, что вызвало протесты по всей стране на фоне широких обвинений в фальсификациях голосов. 

Вскоре после выборов, опасаясь за безопасность своих детей, Светлана выехала из Беларуси в Литву. Она продолжает управлять демократическим движением в изгнании», — говорится в описании от BBC.

Напомним, накануне также стало известно, что британский Оксфордский словарь включил в список важнейших слов английского языка в 2020 году слово «Belarusian»(белорусский). Главное слово выбрать не получилось, поскольку год получился очень насыщенным.

Среди номинантов на «Слово года» также были «коронавирус», «COVID-19»,  «импичмент» и Mail-In — американская система голосования по почте.
Источник: telegraf.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
Референдум-96 и его последствия
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Павел Знавец
Война с исчадием ада.
Владимир Подгол
Хобби полковника Карпенкова и дирижера Финберга...
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...
Людмила Мирзаянова
ПУСТЬ НАУКА ВЗДРОГНЕТ!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]