



Напомним, что в этот раз протестующие решили изменить формат воскресной акции и вместо единого марша провели локальные в каждом из районов столицы.





"Можно утверждать, что попытки властей разместить омонцев в каждом дворе являются для Сопротивления большой удачей. Уже сейчас одиноких омонцев мгновенно окружают и начинают бить. Но на самом деле у властей не хватит никаких спецподразделений на двухмиллионный Минск.





В итоге, главный вывод событий 22 ноября - протесты никуда не делись и, меняя форму, будут и дальне неустанно добивать правящий режим.





Власти это понимают и, хотя Лукашенко проговаривается о будущем «весеннем наступлении», пока белорусские власти не скрывают ликования, считая, что все-таки смогли «навести порядок» на улицах (прекратились массовые марши протеста) и уже предвкушают, как они будут мстить собственному восставшему народу.



