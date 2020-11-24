



Обновленный список опубликован на сайте Министерства иностранных дел Эстонии. В него вошли 156 человек, включая А.Лукашенко.





Санкционный список стран Балтии заметно длиннее списка лиц, против которых введены санкции на уровне ЕС. Между тем, ЕС готовит третий пакет санкций против Беларуси, который на этот раз предусматривает экономические санкции.