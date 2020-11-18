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ОДКБ переходит на удаленку

Эпидемия китайского коронавируса напрямую оказывает влияние на сотрудничество в области безопасности стран ОДКБ. Причем, это влияние будет ощутимым и в следующем году.


17 ноября в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. Которое, судя по открытой части мероприятия, в значительной мере было посвящено пандемии COVID-19, её влиянию на дееспособность государственных институтов, взаимным поставкам медицинской продукции и обмену медицинской информации, взаимодействию в рамках ОДКБ в области обеспечения биологической безопасности, пишет Belarus in focus.

19 ноября опять же в режиме видеоконференцсвязи прошло заседание Военного комитета по вопросам развития военного сотрудничества государств ОДКБ. Начальник Объединенного штаба Организации генерал-полковник Анатолий Сидоров заявил, что основным препятствием для выполнения запланированных совместных мероприятий стали ограничения по коронавирусной инфекции и необходимость проведения профилактических мероприятий по недопущению ее распространения в районах учений. В настоящее время проработан вариант организации совместных учений, если эпидемия COVID-19 не будет взята под контроль и в следующем году. Заявлено, что оборонными ведомствами государств-членов ОДКБ проводится непрерывный мониторинг за санитарно-эпидемиологической обстановкой в ходе выполнения мероприятий повседневной деятельности и боевой подготовки своих армий.

В удаленный формат переведены и иные традиционные мероприятия сотрудничества в рамках СНГ/ОДКБ:

18.11.2020 состоялась видеоконференция секретарей советов безопасности государств-участниц СНГ;

20.11.2020 в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание Координационного совета руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков государств ОДКБ.

Минимум половина традиционных мероприятий боевой подготовки в рамках ОДКБ в 2020 году отменены из-за эпидемии китайского коронавируса.

Генералитет стран организации без особого оптимизма оценивает способность своих государств взять под устойчивый контроль эпидемиологическую ситуацию в своих странах. Военные руководители ждут новых вспышек эпидемии и связанных с этим карантинных мероприятий, в частности ограничения передвижения людей в межгосударственном сообщении. Для Минска это дополнительно означает, что сотни тысяч беларуских гастербайтеров останутся и в следующем году в Беларуси из-за закрытой границы с Россией и невозможности выезда в соседнюю страну на заработки.
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