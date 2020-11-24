



"На минувшей неделе Александр Лукашенко снова поставил под сомнение свою тотальную лояльность Москве. Сначала он, выступая на заводе «Гомсельмаш», заявил, что он категорически против приватизации белорусских предприятий российским капиталом, причем сделал это, как всегда, в довольно развязной манере. А потом еще и анонсировал повышение тарифов на перекачку нефти через Белоруссию", - сказал известный российский политтехнолог и публицист Станислав Белковский в авторской передаче "Время Белковского" на радио "Эхо Москвы"





"То есть Александр Григорьевич, видимо, недоволен тем, как Москва его поддерживает. Он, наверное, закопавшись там в своем Дворце Независимости, в резиденции в Дроздах и так далее, в той своей параллельной альтернативной реальности, в которой он живет уже достаточно давно, в том самом ментальном бункере, где он находится, забыл, что Москва его совершенно не поддерживает.





Нет-нет. Москва его поддерживает только в том смысле, что Владимир Путин не хочет победы революции и не хочет, чтобы президентом стала Светлана Тихановская, которая в его сознании полностью ассоциируется с Западом, с Соединенными Штатами Америки и, соответственно, с Польшей и Литвой как агентами Соединенных Штатов Америки. Он хочет какого-то компромиссного сценария, при котором Лукашенко бы ушел и уступил дорогу новому поколению политиков.









И здесь, опять же, как можно вернуться к идеям о том, что компромиссный вариант — это стремительная конституционная реформа с перераспределением полномочий в направлении парламента и правительства, избрание президентом безупречной с точки зрения имиджа и возможностей национальной консолидации фигуры типа Светланы Александровны Алексиевич, лауреата Нобелевской премии, и назначение премьер-министром Белоруссии, который будет рулить экономикой и реформами в стране, российского бизнесмена белорусского происхождения. Как бы двойного патриота Белоруссии и России одновременно.





Александр Лукашенко понимает опасность именно такого сценария, потому что он реалистичен, реализуем. Именно поэтому вдруг неожиданно разразилась история о том, что нога российского капитала не должна ступить на белорусскую землю. Но тем самым он всё больше загоняет себя в ловушку. Думаю, что всё-таки 2021 год станет последним в политической карьере великого батьки. Потому что всё-таки нельзя жить исключительно на штыках, как указывал другой харизматический лидер Наполеон I Бонапарт. Нужно как-то пользоваться хоть немного и поддержкой собственного народа, которой у Александра Лукашенко практически не осталось", - считает Белковский.