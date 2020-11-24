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Светлана Тихановская вошла в топ-100 женщин года по версии BBC

Бывшего кандидата в президенты Беларуси, по мнению многих, сумевшую победить Александра Лукашенко по симпатиям избирателей, отметили в категории «Лидерство».

Светлана Тихановская вошла в топ-100 женщин года по версии BBC
"Светлана Тихановская-бывший кандидат в президенты Беларуси, где она возглавляла Национально-демократическое движение. В августе 2020 года президент Александр Лукашенко заявил об убедительной победе на президентских выборах, что вызвало протесты по всей стране на фоне широких обвинений в фальсификациях голосов. Вскоре после выборов, опасаясь за безопасность своих детей, Светлана уехала из Беларуси в Литву. Она продолжает управлять демократическим движением в изгнании", - вот так ВВС описывает достижения Тихановской в этом году. 

Описание не то чтобы очень... На самом деле Светлана Тихановская для многих белорусов стала символом выхода из тьмы, символом возможности перемен.
"Белорусский партизан"
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