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Суд над бывшим президентом Франции Саркози перенесен на четверг

Судебный процесс над бывшим президентом Франции Николя Саркози по обвинению в коррупции вскоре после открытия в понедельник был прерван и перенесен на четверг, сообщила газета "Фигаро".


Бывшего главу французского государства обвиняют в коррупции и "торговле влиянием".

Как сообщает издание, 65-летний Саркози заявил о своем намерении бороться против несправедливых обвинений.

Эти обвинения возникли из другого, затянувшегося на годы судебного дела в отношении бывшего президента в связи с подозрениями о финансировании Ливией его президентской кампании 2007 года.

В рамках того дела в сентябре 2013 года судебные власти распорядились о прослушивании телефонных переговоров Саркози и в начале 2014 года обнаружили, что он использует секретную линию под псевдонимом Поль Бисмут для связи со своим адвокатом и другом Тьерри Эрцогом.

По мнению стороны обвинения, некоторые из их разговоров свидетельствовали о коррупции, так как Саркози с помощью своего адвоката якобы намеревался оказать содействие в получении желанного поста в Монако бывшему прокурору при кассационном суде Жильберу Азиберу, которого тот, впрочем, так и не добился. Обвинение также предполагает, что экс-президент мог в свою очередь просить Азибера о помощи в вынесении благоприятного для него вердикта.

По этому делу обвиняются все трое. Все трое вину отрицают. По статьям, вменяемым бывшему президенту, может грозить до 10 лет тюрьмы и до 1 млн евро штрафа. Кроме того, он может быть поражен в гражданских правах и не сможет занимать государственные должности.

Французские СМИ отмечают, что это первый в послевоенной истории Франции суд, когда бывший президент предстал на процессе лично. До Саркози в 2011 году судили еще одного бывшего президента - Жака Ширака за фиктивные должности в парижской мэрии в бытность Ширака мэром французской столицы. Но по причине состояния здоровья он никогда не появлялся на скамье подсудимых.

В понедельник процесс был приостановлен из-за отсутствия по медицинским причинам третьего обвиняемого - Азибера. По этому случаю назначена медицинская экспертиза.
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