В Варшаве продолжаются антиправительственные протесты

Демонстранты пикетировали министерство национального образования Польши и блокировали движение на дорогах в нескольких частях города, сообщает Укринформ





Несколько манифестантов пикетировали министерство национального образования РП в протесте против планов министра образования Пшемислава Чарнека применить персональные санкции в отношении педагогов и научных учреждений, которые тем или иным образом демонстрируют поддержку организаторам протестов - "общепольской забастовки женщин".





Полиция применила силу в отношении манифестантов, задерживая нескольких из них. Силовики мотивировали это незаконной блокировкой демонстрантами проезжей части улицы. Несмотря на журналистского удостоверения, полиция задержала также фотокороспондентку одного из польских изданий, мотивируя это тем, что она напала на полицейского.





Задержанных демонстрантов перевезли в нескольких отделений полиции, часть из которых сразу были отпущены. Впоследствии, к одному из участков пришли с протестом сотни людей. Они скандировали лозунги против правительства и полиции. Под участком вновь произошли столкновения с полицией. На место прибыли парламентарии оппозиционных партий, которые требовали от полиции отпустить остальных задержанных. Поздно вечером большинство из них были отпущены.









Как сообщалось, в Польше уже месяц продолжаются уличные протесты после решения Конституционного трибунала Польши, который 22 октября признал, что аборт на основании патологии плода нарушает конституционный принцип защиты жизни, связанный с положением о достоинстве человека. Это сужает легальное поле для абортов, поскольку беременность можно будет прерывать только при условии, если она стала следствием изнасилования или инцеста, или в случае угрозы жизни женщины.





Решение должно вступить в силу после его опубликования в Вестнике законов, чего пока не сделано. Власть утверждает, что решение КТ все же будет опубликовано.





Координторамы протестов является движение "Общепольский забастовку женщин", который выдвинул перечень требований к власти, одной из которых является отказ от планов ограничения абортов в Польше.