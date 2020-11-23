Предъявлено обвинение блогеру Николаю Дедку

Дедок своей вины не признаёт. В настоящее время он находится в СИЗО № 1 на Володарского в Минске.









О задержании 32-летнего Николая Дедка пресс-служба МВД сообщила 12 ноября.

Напомним, Николай Дедок — бывший политзаключённый. В 2011-м был осуждён по "делу анархистов" на 4,5 года колонии усиленного режима. Был освобождён летом 2015 года.