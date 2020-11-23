Байден выбрал себе госсекретаря. Кто такой Энтони Блинкен?

Вслед за назначениями в аппарате Белого дома Джо Байден принялся формировать внешнеполитическую команду. Ключевую должность государственного секретаря займет Энтони Блинкен, работавший заместителем главы госдепартамента при Бараке Обаме и хорошо знакомый с Байденом последние два десятка лет, сообщают ведущие американские СМИ.





Советником президента по национальной безопасности станет Джейк Салливан, а представителем США в ООН Линда Томас-Гринфилд, пишет Русская служба Би-би-си.





Об этом со ссылкой на источники в окружении Байдена сообщают газеты Washington Post, New York Times и Wall Street Journal. Официальное объявление ожидается во вторник.





Кандидаты на пост госсекретаря и посла подлежат утверждению Сенатом после вступления Байдена в должность. В настоящее время большинство в Сенате имеют республиканцы, они же сохранят его, если только оба кандидата от демократов не победят в начале января во втором туре выборов в Джорджии.





Джо Байден в качестве сенатора обсуждал контроль над вооружениями еще с Андреем Громыко, долгое время возглавлял сенатский комитет по международным делам, и в бытность вице-президентом тоже занимался в основном внешней политикой.





В отличие от Дональда Трампа, предпочитавшего меньше связывать Соединенные Штаты любыми обязательствами, Байден известен как сторонник коллективных действий и международных альянсов, от НАТО до Всемирной организации здравоохранения.





Как пишет Washington Post, новый президент планирует сделать внешнеполитический блок опорой своей администрации.

Энтони Блинкен

Washington Post называет 58-летнего Блинкена одним из самых близких и давнишних советников Джо Байдена.





Он отвечал в предвыборном штабе Байдена за международную проблематику.





В 2002-2008 годах руководил аппаратом сенатского комитета по международным делам, который возглавлял Байден.





Когда того избрали вице-президентом, перешел на должность его советника. Особенно много занимался при этом Ираком. В интервью 2013 года Байден назвал его суперзвездой.





В 2015-2017 годах Блинкен работал заместителем Хиллари Клинтон, занимаясь Ближним Востоком и борьбой с "Исламским государством" (организация запрещена в России).





Во время президентства Дональда Трампа возглавлял консалтинговую фирму по оценке геополитических рисков, которую создал вместе с бывшим заместителем министра обороны по политическим вопросам Мишель Флурной. Теперь, по слухам, Байден прочит ее на пост главы Пентагона.





Будущий госсекретарь происходит из нью-йоркской семьи потомственных дипломатов. Его отец был послом в Венгрии, а дядя в Бельгии.





В детстве жил в Париже, где его мать возглавляла Американский центр для студентов и художников, свободно владеет французским. Отчим Блинкена - Самуэль Пизар, польский юрист и литератор еврейского происхождения, переживший Холокост.





Люди, близко знающие Блинкена, говорят, что он искренне верит в важность защиты прав человека и считает, что безопасность Израиля должна быть обеспечена независимо от политики его лидеров. Как пишет Guardian, эти убеждения во многом основаны на семейном опыте.





Блинкен, подчеркивает газета - это резкий контраст с временами президента Дональда Трампа.





Энтони Блинкен учился в Гарвардском и Колумбийском университетах юриспруденции и журналистике. В юности мечтал быть голливудским продюсером.





В 1990-х годах писал речи для Билла Клинтона. Его жена, внучка бывшего главы Секретной службы США, в это время работала личной помощницей первой леди Хиллари Клинтон.

Блинкен, Байден, Райс и Керри





REUTERS

Блинкен был советником Байдена в администрации Барака Обамы





Блинкен станет первым в современной истории США госсекретарем, имеющим несовершеннолетних детей.





По данным Wall Street Journal, он намерен сделать своим первоочередным приоритетом международную кампанию по борьбе с коронавирусом и хочет, чтобы США играли лидирующую роль в этом деле.





Блинкен известен как поборник активной внешней политики. В 2011 году он единственный раз публично разошелся во мнениях с Байденом, поддержав операцию НАТО в Ливии, спустя два года выступал за вмешательство Запада в Сирии.





В настоящее время, как пишет Wall Street Journal, он сомневается в целесообразности поспешного вывода американских военных из Афганистана и Ирака.





"Если вы не в игре, у вас будут проблемы. Если вы не влияете на события изнутри, с вами не будут считаться", - заявил он журналистам незадолго до нынешних выборов.





В том же интервью Блинкен от имени своего патрона выразил озабоченность тем, как Китай использует современные технологии для усиления контроля над гражданами.





По его словам, Джо Байден видит мир разделившимся на техно-демократии и техно-автократии.





Блинкен недавно написал в "Твиттере": "Укрепление экономических связей с Тайванем отвечает нашим общим демократическим ценностям и общей приверженности миру и стабильности в регионе".





Как известно, ничто так не раздражает Пекин в политике других государств, как развитие отношений с Тайванем.





Блинкен говорил, что лучший способ сократить нелегальную иммиграцию из Центральной Америки - способствовать развитию этих государств.





Как весь демократический истеблишмент, он критиковал Россию за предполагаемое вмешательство в американские президентские выборы в 2016 году, но в недавнем интервью высказался за продление Договора СНВ-3.





Он высказывал мнение, что Россия, отвернувшись от Запада, впадает во все большую зависимость от Китая, Владимир Путин не может этого не видеть, и здесь, возможно, находится ключ к улучшению отношений с Москвой.





''Ни одна проблема, будь то изменение климата, пандемия или распространение опасных видов оружия, не имеет одностороннего решения. Даже такая могучая держава как США в одиночку не справится", - изложил он свое кредо, выступая в июле этого года в Гудзоновском институте.





Любимая тема Блинкена - моральное лидерство Америки.





''Во время кризисов и неурядиц мир первым делом смотрит на Соединенные Штаты. Не потому, что мы всегда правы, или нас все любят, или мы способны диктовать, а потому, что изо всех сил стараемся, чтобы наши действия совпадали с нашими принципами", - говорил он в 2015 году.





New York Times называет Блинкена выдержанным и уравновешенным человеком, который, вероятно, успокоит как собственных подчиненных, так и иностранных партнеров после четырех лет непредсказуемых заявлений и поступков Дональда Трампа.





Как утверждают источники Washington Post, Байден и Блинкен уже имели продолжительную беседу о первоочередных шагах, включая возвращение США в Парижское соглашение по климату и ВОЗ, а также попытку вдохнуть новую жизнь в ядерную сделку с Ираном.

Джейк Салливан

43-летний уроженец Миннесоты Джейк Салливан в 2013 году сменил Блинкена на посту старшего советника вице-президента Байдена по международным делам, при Хиллари Клинтон работал в госдепе директором департамента планирования. Играл важную роль в выработке ядерного соглашения 2015 года с Ираном.





Отвечал за внешнеполитическую часть кампании Хиллари Клинтон в 2016 году, по собственным словам, пережил проигрыш как личное унижение. Ушел на преподавательскую работу в Йельский университет, который некогда окончил.





Работая в 2020 году на кампанию Байдена, распространил зону своей ответственности на экономические вопросы. Часто появлялся рядом с Байденом, сопровождал его в большинстве поездок по стране.





В свое время Салливан учился в Оксфорде, получив стипендию Родса для особо одаренных иностранных студентов.





Он станет самым молодым советником президента США по национальной безопасности с 1950-х годов.





Считается, что Салливан умеет находить общий язык с людьми разных взглядов. Его жена Маргарет работала помощницей ныне покойного сенатора Джона Маккейна, консервативного республиканца.

Линда Томас-Гринфилд

Кандидату по пост представителя США в ООН Линде Томас-Гринфилд 68 лет. За плечами у ней 35-летняя дипломатическая карьера, в том числе в роли посла в Либерии и помощника госсекретаря по Африке при администрации Барака Обамы.





Линда Томас-Гринфилд

US EMBASSY ADISS ABABA





Последняя должность - консультант аналитического центра Stonebridge Group, основанного бывшим госсекретарем Мадлен Олбрайт.





Именно ей Джо Байден поручил возглавить переходную команду по приему дел в госдепартаменте.





Томас-Гринфилд - первая афроамериканка среди его назначенцев.





В американской иерархии представитель в ООН стоит выше прочих послов и приравнен к министру.

Новый старый стиль

Как указывают американские СМИ, Джо Байден, подобно многим лидерам, явно предпочитает окружать себя теми, кого давно знает и кому доверяет. Но особенности его кадровой политики к этому не сводятся.





Дональд Трамп противопоставлял простых людей и вашингтонских бюрократов, он демонстрировал, что порядки и традиции последних для него не указ.





Джо Байден хочет, по выражению Washington Post, вернуть устои, предпочитает взвешенный консервативный стиль, благоволит людям из потомственной элиты, считает плюсами многолетний профессиональный опыт, лояльность традициям и институтам.



