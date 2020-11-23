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"Не дождетесь". Зеленский выздоровел от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский выздоровел от коронавирусной болезни COVID-19. Об этом он заявил в новом видеообращении.

"Всем друзьям, украинцам большое спасибо за поддержку. Всем оппонентам – не дождетесь!" – сказал президент.

Зеленский сказал, что работает уже на Банковой. У него бодрое настроение и температура 36,6. Сам он – "позитивный, потому что тест негативный".


10 ноября, тест Зеленского на коронавирус показал положительный результат.
Утром 12 ноября стало известно, что Зеленский находится в больнице Феофания. 

Главврач медучреждения Игорь Семенив заявил, что президент лечится на тех же условиях, что и остальные пациенты.

Сегодня, 23 ноября, он заявил, что вылечился.
Источник: liga.net
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