"Не дождетесь". Зеленский выздоровел от коронавируса

"Всем друзьям, украинцам большое спасибо за поддержку. Всем оппонентам – не дождетесь!" – сказал президент.





Зеленский сказал, что работает уже на Банковой. У него бодрое настроение и температура 36,6. Сам он – "позитивный, потому что тест негативный".









10 ноября, тест Зеленского на коронавирус показал положительный результат.

Утром 12 ноября стало известно, что Зеленский находится в больнице Феофания.





Главврач медучреждения Игорь Семенив заявил, что президент лечится на тех же условиях, что и остальные пациенты.





Сегодня, 23 ноября, он заявил, что вылечился.