"Не дождетесь". Зеленский выздоровел от коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский выздоровел от коронавирусной болезни COVID-19. Об этом он заявил в новом видеообращении.
"Всем друзьям, украинцам большое спасибо за поддержку. Всем оппонентам – не дождетесь!" – сказал президент.
Зеленский сказал, что работает уже на Банковой. У него бодрое настроение и температура 36,6. Сам он – "позитивный, потому что тест негативный".
10 ноября, тест Зеленского на коронавирус показал положительный результат.
Утром 12 ноября стало известно, что Зеленский находится в больнице Феофания.
Главврач медучреждения Игорь Семенив заявил, что президент лечится на тех же условиях, что и остальные пациенты.
Сегодня, 23 ноября, он заявил, что вылечился.
Источник: liga.net
15:32 23/11/2020
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