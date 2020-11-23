Маршрут запланирован прежний - от площади Независимости до площади Якуба Коласа. Вместе с пенсионерами вышли и медики, передает Свабода.





14.31. Возле входа на станцию метро «Октябрьская» подъехал бус, выбежали 6-8 омоновцев и задержали девушку.





14.25. Сообщается о точечных задержаниях на проспекте Независимости в районе КГБ: на противоположной стороне от бабушек из буса выбежали омоновцы за кем-то.





"В 14.13 вестибюль № 2 станции метро „Площадь Ленина“ открыт для пассажиров. Метрополитен работает в штатном режиме", - сообщает телеграм-канал метрополитена.





14.05. собралось несколько сотен пенсионеров, с бело-красно-белыми флагами и зонтиками, а также плакатами.





Колонна двинулась по проспекту Независимости, люди скандируют "Фашисты!" микроавтобусам, которые их сопровождают вдоль проспекта. Силовики не мешают движению.





13.55. Въезд на площадь Независимости перекрыт со стороны улицы Бобруйской.





13.50. Автозаки направились на площадь Независимости.





13.45. Минское метро закрыло выходы со станции на площади Независимости, где собираются пенсионеры.









На вход и выход закрыт второй вестибюль станции метро "Площадь Ленина" (вход со стороны площади Независимости). Об этом сообщил Минский метрополитен. Поезда останавливаются на этой станции.