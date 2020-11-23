В созданном Павлом Латушко НАУ считают, что необходимо в скором времени активизировать участие и Запада и России в решении политического кризиса в Беларуси. И первые шаги уже сделаны.





«Был разговор Тихановской и представителя Кремля в ООН. Это добрый жест, потому что раньше таких диалогов не было. А что касается других договоренностей о диалоге – это «хлопотное дельце», — посетовал дипломат.





«Недавно и со стороны Российской Федерации изменилась тональность: начались разговоры о том, что нельзя применять силу к мирным протестующим. Никто не ожидал такой жестокости, которая вызывает стойкие ассоциации с фашизмом. Поддерживать такой режим – значит быть его соучастником», — выказал свое мнение Анатолий Котов.





В свою очередь, экс-зам министра иностранных дел и бывший посол Беларуси в Аргентине Владимир Астапенко констатировал, что «из-за сфальсифицированных выборов страна оказалась в глубоком политическом кризисе, который обостряется с каждым днем». По его мнению, надо скорее привлекать ЕС и РФ к разрешению кризиса в Беларуси.









«Мы отдаем себе отчет, что такая миссия будет намного эффективнее, если в ней будут как высокие представители ЕС, так и высокие представители РФ, — заявил экс-дипломат. — Чем быстрее мы найдем из него выход, тем легче будет народу и партнерам».





«На обоснованные мирные протесты власть ответила системными нарушениями прав человека, насилием и пытками – это беспрецедентная ситуация, которая требует таких же беспрецедентных решений.





Мы понимаем, что международное сообщество может оказать давление на власть и помочь организовать диалог, расследовать преступления и провести новые выборы», — уточнил Владимир Астапенко.





Экс-дипломаты не рассказали, когда произошло общение национального лидера Беларуси с представителями Кремля. Однако в конце августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг ранее опубликованную некоторыми СМИ информацию, что в Кремле ведут переговоры с Координационным советом.





В октябре он же рассказал, что «каких-либо контактов не планируется». Дмитрий Песков тогда пояснил, что Тихановская не находится на территории Беларуси, «вряд ли можно сказать, что она как-то участвует в жизни страны».





Так что, если контакт произошел, то переговоры были в конце октябре или в ноябре.





Как сообщалось на минувшей неделе, 25-26 ноября посетит Минск с рабочим визитом глава МИД РФ Сергей Лавров. Показательно, что визит двухдневный, а главной его целью является встреча с Лукашенко.