Самая опасная для режима профессия: прямо сейчас за решеткой находятся 23 журналиста
Они были арестованы за то, что просто честно делали свою работу.
На данный момент под стражей находятся не менее 23 белорусских журналистов. Об этом сообщил советник Светланы Тихановской по международным отношениям Франак Вячорка.
«Сейчас в тюрьме находятся не менее 23 белорусских журналистов. По крайней мере шестерым из них грозит многолетний срок тюрьмы за преступления, которые они никогда не совершали. Журналистика – это не преступление», – написал Вячорка в своем Facebook.
10:18 23/11/2020
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