Коммерсантъ: Белорусы отворачиваются от союза с Россией





Глава БАМ доктор социологических наук Андрей Вардомацкий в беседе с Коммерсантом допустил, что речь может идти о формировании нового тренда, который в перспективе способен вызвать геополитическое напряжение в отношениях с Россией.





В опросе, рассказал социолог, приняли участие 1008 респондентов. Вопрос им задавали операторы, а сформулирован он был так: «На ваш взгляд, в каком союзе государств было бы лучше жить народу Беларуси — в Европейском союзе или в союзе с Россией?».





Исследование выявило существенные изменения по сравнению с предыдущим опросом, который БАМ провела в сентябре этого года. За пребывание в союзе с Россией в ноябре ответили 40% опрошенных, тогда как в сентябре таких было 51,6%. Снижение числа сторонников союза с Россией, таким образом, составило 11,6%. Проевропейская же ориентация по сравнению с сентябрем напротив продемонстрировала рост: 33% в ноябре против 26,7% в сентябре.





Изменения, отмечает Андрей Вардомацкий, выходят за рамки статистической погрешности, которая применительно к этой выборке составляет 3,2%. Поэтому, говорит эксперт, можно говорить о том, что данные опроса являются отражением реального динамического процесса.









— Мы видим, что происходит сближение двух позиций — пророссийской и проевропейской, происходит возврат к традиционной бивекторности, которая наблюдалась в Беларуси до момента расширения ЕС в 2004 году. После этого был подъем пророссийской ориентации, и Россия долго была в коридоре 60% в рамках вопроса, который был сформулирован в нашем опросе, — сказал социолог.





Вопрос, по словам Вардомацкого, заключается в том, иллюстрирует ли опрос начало тренда. Социолог напоминает, что за все время белорусского протеста, начавшегося в августе и не закончившегося до сих пор, там полностью отсутствовала геополитика: «В ответ на вопрос, почему вышли люди, называли самые разные причины: реакция власти на коронавирус, насилие, фальсификации на выборах. Причем насилие было главной причиной. Но никто не говорил, что вышел потому, что хочет ближе к ЕС и подальше от России или наоборот».





Тот факт, что изменение в геополитических предпочтениях было зафиксировано только сейчас, Андрей Вардомацкий объясняет тем, что общество только сейчас отрефлексировало шаги Москвы, направленные на поддержку Александра Лукашенко, объявленного президентом Беларуси:





— Между экспертным сознанием, которое реагирует сразу, и массовым сознанием всегда есть лаг. Вначале эксперты отреагировали на действия Москвы, которые воспринимались как поддержка Лукашенко.





Протестующие не сразу восприняли эти шаги как значимые события, поскольку мотивация сначала была другая — коронавирус, брутальность и прочее. Все протестное вращение шло вокруг этого. Геополитика роли не играла, но постепенно произошла отложенная рефлексия.





Если геополитическая составляющая войдет в мотивационное ядро белорусского протеста, резюмирует Вардомацкий, возникнет совсем другая драматургия.