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Православный автокефальный архиепископ отлучил Александра Лукашенко от церкви

Глава Белорусской православной автокефальной церкви архиепископ Святослав Логин отлучил Александра Лукашенко от церкви.



Во время богослужения в Торонто Святослав Логин зачитал «Архиерейское послание с объявлением анафемы Александру Лукашенко, который назван "бывшим президентом" и "мучителем благочестивого белорусского народа».

По словам Логина, священники БАПЦ молятся за здоровье раненых и пленных в Беларуси, сообщает Радио Свобода.

«Мы призываем тех, кто все еще служит его сатанинской власти, не подчиняться преступным приказам, потому что в противном случае вас ждут проклятия ваших потомков в земной жизни и ад в небесной жизни», — заявил Архиепископ Святослав Логин.

Напомним, после сноса мемориала Роман Бондаренко сразу два высокопоставленных служителя церкви высказались об инциденте. Викарийский епископ Минско-Могилевской епархии Юрий Касабуцкий и пресс-секретарь Белорусского экзархата РПЦ Сергей Лепин опубликовали посты в социальных сетях с осуждением действий властей. На следующий день Генпрокуратура вынесла им официальное предупреждение.
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