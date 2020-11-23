Своей версией с «Белорусским партизаном» поделился политолог Сергей Марцелев.





- 25-26 ноября в Минск прибывает глава МИД РФ Сергей Лавров. Формально Лавров летит на коллегию союзного МИД. Но встреча с Лукашенко, которая значится в повестке дня российского министра, заставляет подозревать некую особую миссию.





- Визит российского чиновника такого ранга априори предполагает встречу с главой государства, даже если обсуждать им решительно нечего. Иначе Лавров в Минске бы просто не появился.





«Особая миссия» шефа российского МИД в том, что он почтальон Путина. Так же как прилетавшие в белорусскую столицу до него премьер Мишустин и шеф внешней разведки РФ Нарышкин. Политическая субъектность этих «людей государевых» минимальна – как бы ни пытались спекулировать, что «этот» относится к экс-президенту Беларуси лучше, а «тот» хуже, все это не имеет никакого значения. Они появляются, чтобы выровнять переговорные позиции сторон накануне возможной встречи Лукашенко и Путина, параллельно обсудить вопросы, на которые самому Путину жаль времени.





Подобная встреча с российским президентом может состояться уже вскоре. 19 мая прошел последний саммит ЕАЭС в формате видеоконференции из-за пандемии коронавируса. Лукашенко предложил тогда главам государств-участников союза провести очную встречу в Минске в октябре-ноябре. Предложил с таким апломбом, как будто его на тот момент уже повторно избрали. В конце августа пресс-секретарь Путина Песков подтвердил, что перенос встречи в Москву из-за массовых протестов в Беларуси не планируется. Ноябрь уже на исходе.





Почему оттягивают с датой? Можно объяснить как второй волной пандемии, так и внутренней турбулентностью в государствах ЕАЭС. Политическое будущее премьера Армении Пашиняна неопределенно из-за проигрыша в войне, молдавский президент-наблюдатель Додон на излете срока, поскольку проиграл выборы и внешнеполитическая активность теперь для него вряд ли уместна. Да и белорусский протест не задавлен, как бы ни хотелось оппонентам видеть иное. Скорее всего, предстоящий саммит тоже окажется в повестке вопросов для обсуждения Лукашенко и Лавровым.





Кроме того, по словам российского министра, в Минске он собирается обсудить вопрос об аккредитации журналистов из РФ. Как известно, все иностранные СМИ заставляют заново аккредитоваться. Итог легко предугадать – повезет немногим.





Чуть больше месяца осталось до нового года, и партнерам пора исполнить ежегодное танго на мотив контракта по энергоносителям - 2021. Первые танцевальные «па» выполнила белорусская сторона, заявив, что желает поднять на 25 процентов тарифы на транзит нефти по территории страны. Хотя из опыта прежних лет следует, что больше шести процентов россияне вряд ли добавят. Но торг есть торг, и цены на нефть с газом также вероятно будут обсуждаться во время визита Сергея Лаврова.





- Говорят, что новые санкции против официального Минска, которые подготовлены Евросоюзом, и законопроект Акт о демократии в Беларуси, принятый Палатой представителей США, одновременно бьют и по России. Возможно, Лавров прилетает, чтобы согласовать позиции с Минском по санкциям?





- Третий санкционный пакет ЕС для Минска - это не только расширение персональных санкций против белорусских чиновников, но и наказание для «кошельков режима», коммерсантов, рублем поддерживающих Лукашенко. Учитывая, что многие российские предприниматели ведут придворный бизнес в Беларуси и одновременно их интересы связаны с рынком ЕС, у Кремля все основания опасаться, что союзник будет обходиться все дороже. Помимо крушения прежних серых схем обхода санкций через Минск придется активнее дотировать все более нежизнеспособную экономику Беларуси. А деньги в России считать научились, экспорт углеводородов уже не приносит казне сверхприбыли. Возможно, г-н Лавров уполномочен вразумить обитателя Дворца Независимости.









Кроме того, сентябрьские намерения Александра Лукашенко перенаправить грузопотоки с портов государств Балтии в российские пока так и остались декларацией о намерениях. Причины экономического и политического характера. Во-первых, транзит грузов обойдется значительно дороже – от белорусской станции «Барбаров» (Мозырский НПЗ) до Усть-Луги (РФ) на 155 км больше, чем до Клайпедского порта (Литва). Во-вторых, это означает усиление логистической зависимости от России.





Склоняя проигравшего выборы Лукашенко к капитуляции, россияне требовали также разгосударствления ликвидных активов в РБ в обмен за поддержку. Что-то из машиностроения. Калийные удобрения, нефтепереработка. Остатки семейного серебра, иначе говоря. Но уже на днях, встречаясь с рабочими «Гомсельмаша», он заявил, что «не согласился даже на приватизацию с Россией», потому что тогда «Гомсельмаш» станет придатком Ростсельмаша». Уроженец Могилевщины продемонстрировал российским коллегам, что он как обычно, хозяин своему слову: захотел дал, захотел забрал. Судя по оговоркам Пескова и смене тона российского телевидения, они это видят.





- Существует еще одна версия. Лукашенко не выполнил обещания, данные Путину, о проведении “конституционной реформы”, протесты не подавлены. А на фоне беспрецедетных репрессий в Беларуси даже Кремлю сложно выступать в качестве адвоката Лукашенко. Кремль решил взять Лукашенко под полный контроль?





- Тема «конституционной реформы» имеет мало общего с политическим сезоном-2020. Она появилась в 2016 году, озвученная придворным политиком Олегом Гайдукевичем, прошла красной нитью в ежегодном обращении к парламенту в 2019 году, а сейчас ее вновь пытаются продать общественному мнению как некий компромисс со стороны режима, попытку диалога. Между тем очевидно отсутствие политической воли к подобной формуле «диалога» как со стороны Семьи, так и со стороны политиков протеста. Для первых правки в Основной закон носят декоративный характер, рассчитаны на пропагандистский эффект, а не на правоприменительную практику. Для второй стороны это очевидная подмена политической повестки. Разговаривать можно об условиях ухода Лукашенко и его свиты с политической арены, а конституционная реформа последует потом. Только в таком порядке. Верно заметил П. Латушко, что проблема не столько в самой Конституции, сколько в ее исполнении.





Кремль устроил бы переход к некой условно либерализованной Конституции Беларуси под контролем их заклятого друга Лукашенко и только потом его отход в тень. Политический стиль этого человека московским чиновникам хорошо знаком. Допустить его уход перед реформой и иметь дело с неким переходным органом власти означает для России как минимум множить политические риски. Тогда транзит власти в Беларуси становится уравнением со многими неизвестными. В свою очередь рассредоточение в новой Конституции властных полномочий между разными центрами принятия решений дает Российской Федерации возможность манипуляции политическими процессами в Беларуси.





Поэтому московские спикеры выдерживают тактику «равновесия весов». Пугают интервенцией, в случае если организованный протест сломает номенклатурный монолит, но регулярно предупреждают Лукашенко о недопустимости излишней жестокости и даже признают, что некоторые из арестантов – политзаключенные. Пока эта тактика восточного соседа ни к чему не привела. Спираль насилия раскручивается, но и протесты не стихают. В среднесрочной перспективе это означает проигрыш Лукашенко, даже если улица устанет, а тюрьмы под завязку заполнят заложниками. Государство террора, угрожающее здоровью и жизни собственных граждан обречено.





- Лукашенко дает обещания Кремлю – и тут же их нарушает. Кампания о “конституционной реформе” свернута, так и не начавшись. Хватит ли у него смелости “отказать” Кремлю окончательно?





- Пространство маневра у белорусского правителя предельно ограничено. Он уничтожил практически все наработки во внешней политике, достигнутые за последние десять лет. Его положение на международной арене значительно хуже, чем в 2011 году. Даже отношения с Китаем далеко не безоблачны, а временная оттепель в отношениях с США скорее всего сменится похолоданием, тем более, что президентом избран Байден и Америка собирается порвать с наметившимся изоляционизмом, заняв привычное для нее место на мировой арене. Попытка вернуться к тактике «качелей» во взаимоотношениях с РФ только ненадолго продлят агонию теперешнего политического режима в Беларуси.



