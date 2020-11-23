Политолог: Лукашенко мечется, затыкая дыры
Лукашенко и его политической команде приходится с удручающей регулярностью оповещать белорусских граждан об очередной победе над массовыми протестами, пишет российский политолог Сергей Артёменко.
ООН «вмешивается во внутренние дела Беларуси», так охарактеризовал обращение Совета по правам человека ООН глава МИД Беларуси Владимир Макей. По его убеждению, вероятно, нарушение базовых прав человека является неотъемлемым правом белорусского «монарха», а политзаключенных в Беларуси так и вообще нет. Хотя данные ООН достовернее.
О чём бы в последние месяцы Лукашенко ни заводил речь – об атомной энергетике или проблемах профсоюзов, он постоянно переходит на больную для него тему оппозиционных выступлений. Сидеть на штыках оказалось крайне дискомфортно.
Протесты стали разнообразнее, несмотря на жестокие репрессии, пытки и поток оскорблений потерявшего этические берега официоза, констатирует Артеменко.
08:32 23/11/2020
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