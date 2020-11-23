В Беларуси во время протестов в воскресенье задержали более 370 человек
В Беларуси во время акций протеста 22 ноября силовики задержали по меньшей мере 374 протестующих.
Об этом сообщила правозащитная организация «Весна».
Массовые задержания происходили, несмотря на попытку организаторов акции децентрализовать ее, разбив протестующих на отдельные группы: их просили собраться в разных местах по всей столице, прежде чем объединяться в большие группы.
08:11 23/11/2020
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