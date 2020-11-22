



Спецсредства применили также в микрорайонах Малиновка, Масюковщина, на проспекте Дзержинского.





В микрорайоне Юго-Запад люди с поднятыми руками пошли на силовиков после того, как в них стреляли светошумовыми гранатами. Те спрятались в микроавтобусы, сообщает телеграм-канал "Мотолько помоги".



