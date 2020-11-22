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В Вильнюсе - годовщина перезахоронения национального героя Кастуся Калиновского

Белорусская диаспора отметила в Вильнюсе годовщину перезахоронения Кастуся Калиновского.

Ровно год назад прах национального героя Беларуси, Литвы и Польши перенесли на кладбище Расу. 

Так было в ноябре 2019 года
Кастусь Калиновский - революционер и демократ, ратовавший за независимость Польши, Литвы и Беларуси от Российской империи. Он был казнен в Вильнюсе в 1864 году. 
ru.delfi
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