106-й день протестов: Марш против фашизма - стрим
22 ноября в столице и регионах пройдет традиционный воскресный марш сторонников перемен в стране.
фото: радио Свобода
Главные требования участников акции: отставка Александра Лукашенко с поста главы государства.
Особенность сегодняшней акции в ее децентрализации, точки сбора определяют сами участники марша в локальных чатах. Эта тактика была выбрана после того, как несколько недель подряд сотрудники милиции не давали возможности людям собраться вместе и сформировать одну большую колонну для марша.
Репортаж Белсат
12:48 22/11/2020
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