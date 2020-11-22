106-й день протестов: Марш против фашизма - стрим

Главные требования участников акции: отставка Александра Лукашенко с поста главы государства.

Особенность сегодняшней акции в ее децентрализации, точки сбора определяют сами участники марша в локальных чатах. Эта тактика была выбрана после того, как несколько недель подряд сотрудники милиции не давали возможности людям собраться вместе и сформировать одну большую колонну для марша.





Репортаж Белсат



