США выходят из Договора по открытому небу

Как пишет Sputnik, обязательства США в рамках Договора по открытому небу (ДОН) официально прекращаются 22 ноября – именно в этот день истекает полгода с момента поданного ими уведомления другим участникам о намерении выйти из этого документа.





В России это называют одним из шагов, расшатывающих современную систему контроля над вооружениями, однако будущие действия будут определять в зависимости от того, как поведут себя в дальнейшем другие подписанты.





Ключевые вопросы теперь: будут ли европейцы передавать США данные, полученные в ходе своих полетов, и можно ли российским наблюдателям летать над американскими объектами в Европе.

Чем руководствуется Вашингтон

Поводом для выхода США из соглашения стали якобы неоднократные нарушения со стороны Москвы.





Вашингтону не нравится, что Россия отказывает в проведении полетов в десятикилометровом коридоре вдоль ее границы с Абхазией и Южной Осетией. На это российская сторона напоминала, что признала их независимыми государствами и выполняет те требования договора, по которым наблюдательные полеты проводятся не ближе 10 километров от границы государства, которое не является его участником. Кроме того, с учетом современных технических возможностей изображения этих районов можно получать, не залетая в этот коридор.





Не устраивает американцев и то, что РФ ограничила дальность полетов над Калининградской областью 500 километрами. При этом Москва отмечает, что такой режим абсолютно идентичен тому, который США установили для Аляски. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что даже при таких ограничениях западные партнеры могли покрывать 90% территории Калининградской области.





Есть и другие поводы для недовольства, такие как полеты над Крымом, который Запад не считает территорией России, обвинения в том, что Москва использует фотографии, полученные в рамках полетов, для выбора целей, и даже что во время полетов над США русские следили за местонахождением Трампа.

Как видят ситуацию в Москве

Россия не скрывает, что и у нее накопились серьезные вопросы к тому, как другие страны выполняют договор, хотя и считает, что все встречные претензии можно и нужно решать путем диалога в рамках специального органа – консультативной комиссии. Помимо претензий к США, касающихся ограничений дальности полетов над территориями Алеутских и Гавайских островов, установки ограничений по высоте полета самолета наблюдения и отмены Штатами остановок для отдыха экипажей, Москве есть что предъявить и другим участницам договора.

РФ подчеркивает, что Франция с 2002 года до сих не предоставила информацию по процедурам наблюдения над удаленными территориями, из-за чего наблюдательные полеты в этих зонах совершать невозможно. Великобритания, которая также препятствует полетам над удаленными территориями, устанавливает и не предусмотренные договором ограничения высоты полета. Подобные ограничения не позволяют использовать сертифицированные сторонами конфигурации российских самолетов наблюдения, то есть установленное на них современное оборудование.





Аналогичные претензии накопились у Москвы и к Оттаве, которая помимо прочего не соблюдала установленные сроки и порядок выдачи виз персоналу, а Польша вводила запреты или ограничения на полеты над запретными зонами и в опасном воздушном пространстве, которые не соответствуют положениям договора и рекомендациям ИКАО.

Как будет развиваться ситуация дальше?

"Возвращение США в Договор по открытому небу крайне маловероятно, практически исключено, потому что это потребует снова ратификации сената, а сенат остается под контролем республиканцев, это невозможно в этой ситуации. И вообще, в последние десятилетия сложилось четкое понимание и практика: из чего США выходят в части контроля над вооружениями, они туда не возвращаются", – говорит замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ-ВШЭ Дмитрий Суслов.





Между тем ДОН продолжает работать. После паузы, вызванной пандемией коронавируса, страны возвращаются к полетам. С июля Россия провела наблюдательные миссии над территориями Дании, Франции, Чехии, Венгрии, Финляндии, Германии, при этом последняя разрешила пролет над крупнейшей в Европе базой США "Рамштайн". Франция, Германия и Румыния в свою очередь совершили совместный полет над территорией России.





Несмотря на выход США и связанные с этим неясности и риски, Москве выгоднее оставаться в этом договоре, считает старший научный сотрудник Центра евроатлантической безопасности Института международных исследований МГИМО Андрей Баклицкий. Во-первых, именно военные объекты на территории Европы, как более близкие к границам РФ, являются большим поводом для беспокойства. Во-вторых, документ все же позволяет решать ряд вопросов европейской безопасности по линии соприкосновения со странами НАТО, в то время как с самим альянсом диалог и сотрудничество сведены практически к нулю, пояснил Баклицкий.





Договор был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства.







