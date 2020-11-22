Ереван раздаст по $600 жителям территорий Карабаха, перешедших Азербайджану
Финансировать программу правительство будет на средства, переданные ему Всеармянским фондом "Айастан".
Правительство Армении утвердило программу помощи жителям Карабаха, которые покинули территории, перешедшие под контроль Азербайджана. Об этом в субботу, 21 ноября, сообщает telegraf.by со ссылкой на радио Sputnik Армения.
«Граждане, зарегистрированные в населенных пунктах, перешедших под контроль Азербайджана, получат единовременную помощь в 300 тыс. драмов. Программа будет реализована за счет средств, переданных правительству Армении фондом «Айстан»», — говорится в сообщении правительства.
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Уточняется, что поддержкой могут воспользоваться люди, которые к 27 сентября жили в этих населенных пунктах минимум три месяца.
Накануне началась передача территорий Карабаха Азербайджану. Азербайджан взял под контроль Агдамский район, также Армения передаст часть Кельбаджарского и Лачинского районов.
Также в Баку назвали сроки разминирования Карабаха. Власти Азербайджана намерены подготовить генеральный план по восстановлению территорий Карабаха.
11:28 22/11/2020
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