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Елисеев: «Теперь правителю важно убедить хоккейный мир, что Бондаренко был пьяным экстремистом»

Про хоккей и фантастические кульбиты.


«Слух про перенос хоккейного чемпионата в Россию пока не подтверждается. Вообще, это было бы неплохим решением для правителя: попиариться он мог бы и в Москве, а рисков в виде насильственных разгонов протестующих на фоне местного чемпионата получилось бы избежать, — отмечает политолог Андрей Елисеев.

Саму Международную федерацию хоккея на льду (МФК) ситуация беззакония и репрессий в Беларуси не очень волнует. Лет восемь назад уже была неудачная попытка перенести чемпионат мира по хоккею-2014 из Беларуси в связи с репрессиями после выборов 2010 года. После президент МФК Рене Фазель чемпионат в Минске многократно расхваливал.

Дело в том, что спортивные федерации и авторитарные режимы – это отличные партнеры.

Какой интерес у Совета МФК? Провести задуманный чемпионат, не прилагая дополнительных усилий. Функционерам типа Фазеля очень не хотелось бы тратить свое время и ресурсы на поиск другой страны для чемпионата. Непросто найти государство, горящее принять чемпионат в 2021 году вместо Беларуси, особенно из-за неясности с коронавирусной эпидемией – вдруг вложишь деньги, а соревнование отменится?

И вот в такой ситуации больших экономических рисков на выручку  приходят политические режимы типа белорусского. Для них по советской традиции спорт – важный атрибут пиара и демонстрации силы. И за него они готовы платить и платить очень много.

Богатая Голландия несколько лет назад ради экономии отказалась принимать 2-е Европейские игры. Вместо нее их в прошлом году приняла Беларусь, потратив гигантские деньги –  под 300 млн долларов.

Богатая Швейцария отказалась от возможности принять чемпионат-2021 вместо несостоявшегося в этом году, чтобы вновь не рисковать деньгами. Зато Минск готов вбухать большие деньги, чтобы принять хоккейный чемпионат в 2021 году, и МФК это устраивает. В плане безопасности МФК волнуют не репрессии как таковые, а чрезвычайные манипуляции госорганов с коронавирусной статистикой.

Правда, расклад поменял инцидент со смертью Романа Бондаренко. Шутка ли – подозрения, что к гибели Бондаренко имела отношение группа людей, в которую входил глава хоккейной федерации Басков! Творящийся особый беспредел властей вокруг гибели Романа Бондаренко (слежка за родственниками, прессинг врачей и журналистов и прочее) проистекает во многом из того, что на кону теперь еще и проведение чемпионата мира по хоккею.

Теперь правителю важно любой ценой убедить даже не белорусов (их он вообще не собирается как-то обхаживать), а хоккейный мир, что Бондаренко был пьяным экстремистом, а Басков ничего плохого не натворил, лишь находился (да и находился ли) в ненужном месте, в ненужное время».
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