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Канопацкая — Тихановской: Если детей кормить нечем — напишите, помогу

Анне Канопацкой не понравилось, что БЧБ-флаг, подписанный Светланой Тихановской, выставлен на eBay.

Светлана Тихановская и Анна Канопацкая

Канопацкая обратилась к Тихановской в твиттере:

"Светлана Тихановская, если вам так нужны деньги, детей нечем кормить, или приболел кто, напишите, я помогу".

Ну, может, вам было интересно, чем Канопацкая занимается после выборов.

Кстати, за флаг уже предлагаются $6300. Деньги собирают не для Тихановской — средства от его продажи пойдут на поддержку протестного движения.
"Еврорадио"
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