Фейспалм: глава МИД Украины ответил на обвинения Лукашенко
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на слова Лукашенко о том, что в Киеве находится центр спецслужб США, через который американцы «качают всю планету».
Кулеба поместил в Твиттере гифку из культового сериала «Звездный путь» с изображением капитана Жан-Люка Пикара. Он делает характерный жест — фейспалм — обозначающий стыд за слова или действия другого человека.
17:09 21/11/2020
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