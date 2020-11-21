Фейспалм: глава МИД Украины ответил на обвинения Лукашенко

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на слова Лукашенко о том, что в Киеве находится центр спецслужб США, через который американцы «качают всю планету».