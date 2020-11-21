Светлана Алексиевич не вернется в Беларусь до ухода Лукашенко









«То, что он делает, — это катастрофа. С момента фальсификации выборов в августе были арестованы 27 тысяч человек: ученые, профессора, нормальные люди, рабочие, студенты. Это касается всех слоев населения. Лукашенко разрушает страну», — сказала Алексиевич.





Писательница также рассказала о результатах лечения в Берлине.





«Я страдаю невралгией тройничного нерва, болевой синдром проявляется на лице. Но я снова могу говорить, нерв успокоился. У меня все хорошо», — пояснила Алексиевич.





Ранее Светлана Алексиевич говорила, что не планирует оставаться в эмиграции. Вместе с тем она призналась, что не чувствует себя в безопасности, потому что все ее единомышленники находятся в заключении или в вынужденной эмиграции.





«Власть уже предпринимала попытку арестовать меня. И она бы рано или поздно это сделала. Это безумное состояние, когда ты понимаешь, что тебя могут арестовать. Никто из нас еще недавно не мог в это поверить», — заявила писательница. При этом она сказала, что верит в то, что в некоторой степени ее защищает положение нобелевского лауреата.