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Светлана Алексиевич не вернется в Беларусь до ухода Лукашенко

«Власть уже предпринимала попытку арестовать меня. И она бы рано или поздно это сделала», - сообщила Светлана Алексиевич.


Ее слова со ссылкой на  интервью журналу Der Spiegel передает TUT.BY.

«То, что он делает, — это катастрофа. С момента фальсификации выборов в августе были арестованы 27 тысяч человек: ученые, профессора, нормальные люди, рабочие, студенты. Это касается всех слоев населения. Лукашенко разрушает страну», — сказала Алексиевич.

Писательница также рассказала о результатах лечения в Берлине.

«Я страдаю невралгией тройничного нерва, болевой синдром проявляется на лице. Но я снова могу говорить, нерв успокоился. У меня все хорошо», — пояснила Алексиевич.

Ранее Светлана Алексиевич говорила, что не планирует оставаться в эмиграции. Вместе с тем она призналась, что не чувствует себя в безопасности, потому что все ее единомышленники находятся в заключении или в вынужденной эмиграции.

«Власть уже предпринимала попытку арестовать меня. И она бы рано или поздно это сделала. Это безумное состояние, когда ты понимаешь, что тебя могут арестовать. Никто из нас еще недавно не мог в это поверить», — заявила писательница. При этом она сказала, что верит в то, что в некоторой степени ее защищает положение нобелевского лауреата.
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