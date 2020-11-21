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Алане Гебремариам предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти) УК РБ.





О задержании Аланы Гебремариам стало известно 12 ноября. В квартире девушки силовики провели обыск. Девушка находится в СИЗО КГБ.





Правозащитники также сообщили, что силовики пришли еще к десятку студентов. Среди них — студентка БГУ и пресс-секретарь «Задзіночання беларускіх студэнтаў» Ксения Сыромолот, студентки БГПУ Кася Будько и Яна Оробейко, студент БГУ и активист «Задзіночання беларускіх студэнтаў» Егор Канецкий, студентка БГАИ Мария Каленик, студент БГУ и игрок «Что? Где? Когда?» Илья Трахтенберг, отчисленная студентка БНТУ Виктория Гранковская.





Как сообщает «Радыё Свабода», как минимум четырем студентам предъявили обвинение по ст. 342. Это Ксения Сыромолот, Егор Канецкий, Илья Трахтенберг, Глеб Фицнер.