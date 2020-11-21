Список впечатляет. Минский музыкант рассказал, с кем сидел в Жодино
Врачи, инженеры, бизнесмены, юристы, токарь и помощник машиниста.
Первое задержание Тимотэ в октябре. Фото Наша Ніва
Минский музыкант и переводчик Тимотэ Суладзе во второй раз оказался на сутках. Он с юмором описывает статус своих коллег по отсидке, а также тех, с кем пересекся мимолетом: «Спойлер: наркоманов, проституток, алкоголиков — внезапно! — опять не оказалось. А еще, по сравнению с первой ходкой, было заметно меньше айтишников. Все 15 суток меня не покидало чувство гордости, от того, с кем я сидел».
Тим составил неполный список, который в любом случае впечатляет:
- Бывший сотрудник МИДа Республики Беларусь в дипломатическом ранге, после увольнения зам. руководителя коммерческой компании.
- Старший научный сотрудник одного из институтов НАН Республики Беларусь, преподаватель элитного среднего учебного заведения. Математик.
- Старший преподаватель одной из кафедр английского языка БГУ, переводчик. Рабочие языки: английский, шведский, немецкий. На среднем уровне владеет китайским, японским, испанским. Знает гимны многих стран и песни разных народов, на их языках. Вместе пели. Точнее, я пытался подпевать.
- Несколько врачей, в том числе из РНПЦ.
- Муж врача из РНПЦ, предприниматель.
- Инженер по самолетным двигателям.
- Управляющий рисками одного из банков.
- Помощник машиниста электропоезда.
- Токарь (60 с чем-то лет).
- Много музыкантов.
- Связист. Его вместе со своей девушкой задержали вместе со мной после концерта только за то, что принес мне генератор, когда в усилителе сел аккумулятор.
- Много предпринимателей.
- Два юриста.
- Два айтишника.
14:32 21/11/2020
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