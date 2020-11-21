Без конкурентов: оппозиция бойкотирует второй тур выборов в Грузии





Во всех 17 округах кандидаты правящей партии прошли во второй тур. В остальных 13 округах, согласно результатам Центризбиркома, они набрали абсолютное большинство голосов и одержали победу в первом же туре.





Премьер-министр Грузии Георгий Гахария назвал второй тур выборов крайне важным, отметив, что 31 октября грузинские избиратели поддержали представительство девяти партий в парламенте.





«Мы все должны понимать, что дальнейшее стабильное развитие страны, стабильный политический процесс крайне важны во время вызовов, на которые должна ответить страна — это, во-первых, глобальная пандемия, экономический кризис и региональные вызовы», — заявил Гахария.





Премьер не стал комментировать бойкот второго тура оппозицией и заявления оппозиционных партий о фальсификации выборов 31 октября. На них, согласно официальным результатам, большинство голосов набрала правящая партия «Грузинская мечта-Демократическая Грузия».





«Мы призываем всех наших сторонников не идти на эти выборы, потому что мы бойкотируем в том числе и второй тур», — заявила кандидат блока «Единое Национальное Движение — Объединенная оппозиция «Сила в Единстве» Хатия Деканоидзе.





Бойкот поддержали и остальные оппозиционные партии.





Однопартийный парламент

Согласно предварительным результатам Центральной избирательной комиссии, на выборах 31 октября правящая партия «Грузинская мечта-Демократическая Грузия» получила чуть более 48% голосов.





На втором месте оказался оппозиционный блок «Единое Национальное Движение — Объединенная оппозиция «Сила в Единстве», набравший чуть более 27%. В парламент прошли еще семь оппозиционных партий. Все они набрали менее 4% голосов.





Однако все оппозиционные партии, преодолевшие избирательный барьер, отказались входить в парламент. Они называют его нелегитимным и требуют проведения новых выборов.





Решение оппозиции, по словам экспертов по конституционному праву, формально не помешает работе законодательного органа.





Правящая партия, особенно с учетом бойкота оппозицией второго тура, получит достаточно мандатов для проведения первой сессии парламента и утверждения правительства.





Но если единство оппозиции сохранится, и ее позиция об отказе от парламентских мандатов не изменится, впервые в истории независимой Грузии законодательный орган окажется однопартийным.





«С правовой точки зрения, то есть с точки зрения легальности, здесь проблем не будет. Что касается политической легитимации, очевидно, что однопартийный парламент создаст дискомфорт «Грузинской мечте», который она постарается как-то сбалансировать», — говорит директор программы поддержки демократических институтов в Грузинской ассоциации молодых юристов (GYLA) Вахушти Менабде.





Однопартийный парламент в Грузии, которая считалась опорой демократии в регионе, станет приговором правящей партии, уверена эксперт по вопросам безопасности Центра стратегического анализа Хатуна Лагазидзе.





В то время как часть грузинских политологов называет бойкот выборов и отказ оппозиции входить в парламент неоправданным шагом, она считает это единственным эффективным решением для оппозиции и возможностью защитить интересы оппозиционных избирателей. По ее словам, «Грузинская мечта» не настроена на диалог и обсуждение важных вопросов в многопартийном формате.





«Несмотря на то, что, по результатам пропорциональных выборов [31 октября 2020 года], у оппозиции было столько голосов, сколько в любой демократической стране привели бы власти к компромиссу и диалогу со всей оппозицией, в Грузии, в условиях «Грузинской мечты», подобное трудно было даже представить», — говорит она.









Бойкот — это не самоцель, а способ борьбы за проведение внеочередных выборов в Грузии, говорит Лагазидзе. Отказ от вхождения в парламент несет в себе риски для оппозиции. Но войдя в парламент, оппозиция может потерять гораздо больше.





«Сегодня риски маргинализации оппозиции гораздо выше как для тех, кто решит войти в парламент, если такие найдутся, так и для тех, кто останется вне парламента. Но если процесс все же приведет к диалогу, единственное, что даст возможность сохранить лицо как оппозиции, так и власти — это внеочередные, а не повторные выборы», — считает Лагазидзе.





Повторные выборы назначаются в случае объявления выборов несостоявшимися, а это для властей означало бы косвенное признание фальсификации, говорит она.





«В случае же внеочередных выборов властям не придется признавать фальсификацию выборов, и они смогут гордиться как внутри страны, так и за ее пределами тем, что предприняли шаги для сотрудничества с оппозицией. Оппозиция тоже останется в плюсе от внеочередных выборов, так как у нее будет результат», — говорит она.





В поисках выхода из политического тупика

О необходимости компромисса говорят как в правящей партии, так и в оппозиции. При содействии западных дипломатов в резиденции посла США в Тбилиси уже прошли две встречи между представителями правящей партии и оппозиции.





Однако результатов они не принесли. Оппозиция по-прежнему настаивает на новых выборах в условиях измененной избирательной администрации и говорит, что ждет конкретных предложений от властей на третьем раунде переговоров.





«На данный момент с технической точки зрения больше возможностей для назначения внеочередных выборов. Для этого правящая команда должна искусственно создать кризис — не представлять [правительство], или провалить утверждение правительства, что в результате вынудит президента распустить парламент и назначить внеочередные выборы. В этом случае выборы пройдут где-то в феврале», — полагает Менабде.





По словам Лагазидзе, оптимальным было бы проведение внеочередных выборов вместе с выборами в органы местного самоуправления осенью следующего года, а не в феврале.





«Если в результате этого взаимного компромисса оппозиция войдет в парламент, это будет с гораздо большим пониманием встречено Западом», — говорит она, отмечая, что частью соглашения также должны быть изменения и реорганизация Центральной избирательной комиссии.





Но признаков того, что власти готовы к компромиссу, пока нет. Во всяком случае, представители правящей партии категорически исключают вероятность проведения новых выборов в Грузии.





«Предметом переговоров не может быть пересмотр выбора грузинского народа. Обращаюсь к нашим и ко всем избирателям — они приняли конкретное решение большинством голосов, и пересматривать это, проводить новые выборы и ставить под вопрос этот выбор никто не собирается», — уверил один из лидеров правящей партии Мамука Мдинарадзе.





Представители правящей партии ссылаются на оценки международных наблюдателей, которые, несмотря на недостатки избирательного процесса, заявили, что выборы 31 октября были конкурентными и прошли в условиях соблюдения фундаментальных свобод.





17 ноября лидеры Парламентской Ассамблеи ОБСЕ опубликовали очередное заявление, призвав политических игроков в Грузии к преодолению политического тупика и участию в работе нового парламента.

