Светлана Тихановская запускает процесс признания ГУБОПиК и ОМОН террористическими организациями

Перспектива международного трибунала по Беларуси уже не только просматривается на горизонте. В ближайшее время она постучится в двери «силовиков», чиновников, сотрудников госпропаганды и российских друзей клана Лукашенко, принявших участие в карательных и информационных операциях против гражданского населения после 9 августа 2020.