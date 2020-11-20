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— После сегодняшнего комментария Александра Лукашенко отпали все сомнения. Записи телефонных разговоров настоящие и на них действительно разговоры окружения Лукашенко, — пишет Анджей Почобут.





Очевидно, главные персонажи этого скандала, да и сам Лукашенко, прибалдели от такой наглости. Слушать то известно, что слушают, но вот чтобы в сеть сливать... Такого не было ещё.





Они там настолько прибалдели, что Лукашенко, традиционно имеющий свое мнение по всем вопросам на свете, вдруг не нашел сегодня, что нам сказать. Обычно он обещает рассказать потом, когда растерян и не знает, как себя вести. Причем этого своего обещания он, как правило, не выполняет.





Это значит удар достиг, по крайней мере, промежуточной цели. И власть пребывает в шоке. Что ж, ждем продолжения этого увлекательного триллера.