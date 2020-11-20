+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Почобут: Обычно Лукашенко обещает рассказать потом, когда растерян и не знает, как себя вести

Журналист Анджей Почобут – о реакции на слив телефонных разговоров.

Фото president.gov.by

— После сегодняшнего комментария Александра Лукашенко отпали все сомнения. Записи телефонных разговоров настоящие и на них действительно разговоры окружения Лукашенко, — пишет Анджей Почобут.

Очевидно, главные персонажи этого скандала, да и сам Лукашенко, прибалдели от такой наглости. Слушать то известно, что слушают, но вот чтобы в сеть сливать... Такого не было ещё.

Они там настолько прибалдели, что Лукашенко, традиционно имеющий свое мнение по всем вопросам на свете, вдруг не нашел сегодня, что нам сказать. Обычно он обещает рассказать потом, когда растерян и не знает, как себя вести. Причем этого своего обещания он, как правило, не выполняет.

Это значит удар достиг, по крайней мере, промежуточной цели. И власть пребывает в шоке. Что ж, ждем продолжения этого увлекательного триллера.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Павел Знавец
Война с исчадием ада.
Владимир Подгол
Хобби полковника Карпенкова и дирижера Финберга...
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...
Людмила Мирзаянова
ПУСТЬ НАУКА ВЗДРОГНЕТ!
Юрась Навіцкі
ГАРЭЛА ШЫНА. ВЫСТАВКА ПРОТЕСТНОГО ИСКУССТВА


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]