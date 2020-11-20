



Об этом в частности со ссылкой на нобелевскую лауреатку Светлану Алексиевич, которая является членом Президиума Координационного совета, написало немецкое издание Spiegel, которое позже процитировали российские СМИ.





«Координационного совета оппозиции больше нет. Его члены либо были, или находятся в тюрьме, были изгнаны из страны или убежали. Создан новый совет, имена его членов держатся в секрете для их безопасности. Общение осуществляется через социальные сети», — цитируют Алексиевич.





В интервью Алексиевич опровергла эту цитату.





«Это ерунда, это совсем не так, — сказала Алексиевич. — Много новых людей записывается в Координационный совет, есть там руководящий орган. Все наше движение продолжает работу. И там появились новые люди, как Багрецов. И другие люди туда входят, но их имена не озвучиваются».