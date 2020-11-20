+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Журналистка «Белсата» стала обвиняемой по уголовному делу о массовых беспорядках

Журналистке Екатерине Андреевой предъявлено обвинение по делу о массовых беспорядках. Об этом сообщает телеканал «Белсат».

Фото: «Белсат»

Андреевой предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 УК РБ (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). Девушке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца — до 20 января 2021 года. Екатерина не признает своей вины и полностью отказывается давать показания.

Сегодня ее должны перевести в СИЗО Жодино.

Также сегодня утром был произведен обыск по месту жительства Андреевой и ее родственников. Силовики ничего не конфисковали. Как отмечается в сообщении, «устройств и средств совершения преступления, предметов и документов, имеющих отношение к уголовному делу, не обнаружено».

Екатерина Андреева сейчас, напомним, отбывает семь суток административного ареста. Журналистку задержали в воскресенье, 15 ноября, на «Площади перемен». По версии правоохранителей, она принимала участие в несанкционированной акции. Андреева рассказала в суде, что ее задерживали в квартире, куда выломали дверь и забежали около 10 спецназовцев. Суд признал ее виновной по статьям 23.34 (Участие в несанкционированном массовом мероприятии) и 23.4 (Неподчинение требованиям сотрудников милиции) КоАП.

По данным Белорусской ассоциации журналистов, в стране с 9 августа были задержаны 363 журналиста. Двадцать репортеров сейчас находятся за решеткой.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Павел Знавец
Война с исчадием ада.
Владимир Подгол
Хобби полковника Карпенкова и дирижера Финберга...
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...
Людмила Мирзаянова
ПУСТЬ НАУКА ВЗДРОГНЕТ!
Юрась Навіцкі
ГАРЭЛА ШЫНА. ВЫСТАВКА ПРОТЕСТНОГО ИСКУССТВА


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]