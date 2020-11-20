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Андреевой предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 УК РБ (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). Девушке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца — до 20 января 2021 года. Екатерина не признает своей вины и полностью отказывается давать показания.





Сегодня ее должны перевести в СИЗО Жодино.





Также сегодня утром был произведен обыск по месту жительства Андреевой и ее родственников. Силовики ничего не конфисковали. Как отмечается в сообщении, «устройств и средств совершения преступления, предметов и документов, имеющих отношение к уголовному делу, не обнаружено».





Екатерина Андреева сейчас, напомним, отбывает семь суток административного ареста. Журналистку задержали в воскресенье, 15 ноября, на «Площади перемен». По версии правоохранителей, она принимала участие в несанкционированной акции. Андреева рассказала в суде, что ее задерживали в квартире, куда выломали дверь и забежали около 10 спецназовцев. Суд признал ее виновной по статьям 23.34 (Участие в несанкционированном массовом мероприятии) и 23.4 (Неподчинение требованиям сотрудников милиции) КоАП.





По данным Белорусской ассоциации журналистов, в стране с 9 августа были задержаны 363 журналиста. Двадцать репортеров сейчас находятся за решеткой.

