В Беларуси создан новый Координационный совет

"Координационного совета оппозиции больше нет. Его члены либо находятся в тюрьме, или были изгнаны из страны или бежали. Создан новый совет, имена его членов держатся в секрете для их защиты. Общение ведется через социальные сети", - цитирует Алексиевич ria.ru





После прошедших в Беларуси 9 августа выборов президента в стране начались массовые протесты граждан против фальсификации их результатом, согласно которым с результатом в 80% "победил" Лукашенко.





При разгонах акций в отношении протестующих силовики вот уже четвертый месяц используют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Во вермя задержаний и в местах заключения людей избивают и подвергают пыткам.





Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - по воскресеньям.





После выборов по инициативе Светланы Тихановской, за которую проголосовало большинство беларусов, был создан Координационный совет (КС) по транзиту власти в стране.





Однако правящий режим вместо того, чтобы смирится с поражением, взял курс на жестокое подавление мирных протестов





Генпрокуратура в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти.





К настоящему времени все семь членов президиума КС арестованы или находятся за границей, в их числе - Светлана Алексиевич. Светлану Тихановскую режим вынудил покинуть страну сразу после выборов - 10 августа она выехала в Литву.



