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"Белорусский коллапс может напрямую аукнуться России"

Политобозреватель "Коммерсанта" объяснил, почему Лавров летит в Минск

"Белорусский коллапс может напрямую аукнуться России"
ЕС одобрил третий по счету пакет санкций против Беларуси. Предполагается, что в этот раз ограничительные меры затронут как чиновников, так и госпредприятия и бизнесменов, которые финансируют правительство Лукашенко. Аналогичные меры против официального Минска готовятся и в США. 

На этом фоне на следующую неделю анонсирован визит в Беларусь главы российского МИД Сергея Лаврова. Политический обозреватель “Ъ FMДмитрий Дризе считает, что новые санкции против Лукашенко напрямую затрагивают российские интересы.

Главы МИД стран ЕС в ходе видеоконференции договорились подготовить новый — третий по счету — пакет санкций против Беларуси. Предположительно он будет введен через несколько недель. Речь пойдет о персональных мерах против белорусских чиновников, а также предпринимателей и компаний, которые финансируют режим. 

Звучали также предложения от Польши и Литвы наказать субъекты Евросоюза, которые сотрудничают с официальным Минском. Считается, что это будет весьма чувствительный удар. Не секрет, что без такой подпитки экономика Беларуси, и так не сильно эффективная, вполне может не выдержать и в один прекрасный момент рухнуть.

Однако это общие слова. Но есть и конкретика, причем крайне неприятная именно для России. Дело в том, что 

все эти санкции ЕС бьют напрямую по главному белорусскому союзнику, хотя бы потому что многие именно российские компании и предприниматели (в том числе известные) напрямую сотрудничают как с Беларусью, так и с Лукашенко лично. 

Сталкиваться с перспективой блокировки своих европейских счетов явно не входит в их планы. Причем пока речь идет о европейских санкциях, но не за горами и американские — Конгресс одобрил соответствующий документ (Акт о демократии в Беларуси), так что, скорее всего, за Вашингтоном дело не станет.

Ну и, опять же не секрет, что в случае коллапса экономики союзника спасать его придется именно «старшему брату» — России. Другого на сегодня у Лукашенко нет. Хотя денег, как известно, нам самим не хватает.

Но, судя по всему, Александр Григорьевич не собирается останавливаться в своей борьбе за удержание власти, а это значит, что за третьим санкционным пакетом появится и четвертый, и пятый.

Западные партнеры долго запрягают, но если уж берутся, то от своего не отступают. Опять же фактор Байдена и новая американская политика на постсоветском пространстве — дело тоже ближайшего будущего. Хочется верить, что в Москве это понимают.

Анонсирован визит в Минск Сергея Лаврова. Предыдущие попытки как-то образумить Лукашенко, если и делались, то результата не имели, становилось только хуже. 

Может быть, в этот раз Сергею Викторовичу удастся как-то повлиять на партнера. В противном случае есть угроза, что белорусский коллапс напрямую аукнется России. Причем в самой неприятной экономической части.
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