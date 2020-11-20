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К санкциям ЕС присоединись еще 7 европейских стран - и Украина тоже

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Украина присоединились к санкциями против беларуских официальных лиц

Как ранее сообщалось, также ЕС ведет работу над новым пакетом санкций. В него попадут не только чиновники, но и госпредприятия, и бизнесмены из окружения Лукашенко.

В европейском «черном списке» по Беларуси фигурируют имена более 50 человек, в то числе Лукашенко и его силовиков. Всем запрещен въезд в Европу, а денежные счета, если таковые у них есть, заморозят.
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