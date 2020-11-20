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Oops! Лукашенко заявил, что разведки РФ и Беларуси обнаружили центры спецслужб США в Киеве и под Варшавой

Лукашенко заявил, что против Беларуси работают мощнейшие спецслужбы мира.

"США - они под Варшавой центр создали, а сейчас в Киеве создали. Ладно я бы сказал, но мы с россиянами, разведки наша и российская поработали, увидели эти центры. Ни одного поляка там нет. Это только территория. Там все американцы сидят - умные, талантливые, способные люди", - сказал он.

Лукашенко также отметил, что, в первую очередь используя интернет, современные технологии, качают всю планету.

"Вот вы создали, вы качали, вы вмешивались в чужие выборы, вот получили сами, - констатировал Лукашенко. - Это им, понимаете, поперек горла Беларусь, надо смять. Не получится!".
Источник: @belta
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