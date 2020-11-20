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Полураспад режима Лукашенко

По результатам доклада «Московского механизма» ОБСЕ и формулировкам «Акта о демократии в Беларуси» не только Баскову и Шакуте, но и всем «друзьям» семьи Лукашенко придётся смириться с фактом, что все они станут объектами международной системы правосудия.


Полураспад режима Лукашенко
Эксперты iSANS прокомментировали слив телефонных разговоров людей, голоса которых очень напоминают тех, кто входит в число близкого окружения Лукашенко.

По якобы «перехваченному» разговору Шакуты и Баскова, которых называют главными подозреваемыми в похищении и убийстве Ромы Бондаренко. В Беларуси НЕТ возможности перехватить телефонный разговор, если:

а) он не записан как намеренный вброс КГБ/МВД;
б) он не записан и слит намеренно самими участниками разговора для формирования нужной им повестки.  

Задача одна — при полной поддержке «администрации президента» и госпропаганды формировать мнение, что ответственность за убийство Ромы Бондаренко лежит не на двух личных друзьях клана Лукашенко, а на безымянных «омоновцах», которых, конечно, никто не будет искать. 

К опубликованным «переговорам» стоит относиться так же, как к заявлению, которое Басков сделал через сайт федерации хоккея через пять дней после публикации видео с ним на месте похищения Ромы. 

У титушек Лукашенко уже горит земля под ногами и сейчас они будут делать всё, чтобы убедить мир в том, что они «не трогали, а просто смотрели». При этом совершенно обратная логика у действий силовиков, которые в панике пытаются уничтожить улики и факты, доказывающие виновность Шакуты и Баскова. 

Три факта:

• За всеми передвижениями семьи Ромы после его убийства следит аж 20 человек «наружки»;

• На доктора, который опубликовал документы, подтверждающие, что в момент убийства Рома был трезв, завели уголовное дело;

• Журналистку tut.by Катерину Борисевич, которая готовила материалы об убийстве Ромы, похитили наёмники Лукашенко.

Через пару недель всей «вертикали» и близким к ней бизнесменам придётся с болью осознать, что любая связь с Лукашенко — крест на будущем, карьере, и часто, свободе.

США сформировали жёсткую позицию по Беларуси. По результатам доклада «Московского механизма» ОБСЕ и формулировкам «Акта о демократии в Беларуси» не только Баскову и Шакуте, но и всем «друзьям» семьи Лукашенко придётся смириться с фактом, что все они станут объектами международной системы правосудия.
@iSANS_Belarus 
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