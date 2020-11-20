Документ 19 ноября разослали лидерам стран Евросоюза для изучения и подготовки к следующему заседанию Совета министров иностранных дел ЕС, которое состоится 7 декабря. Там перечисляются отрасли, в которых сотрудничество с Беларусью планируется ограничить или приостановить, а также те, где сотрудничество будет увеличено.





Цель обзора — привести в действие решения Совета и скорректировать отношения с Беларусью за счет сокращения сотрудничества с органами власти.





«Это станет сильным сигналом для властей Беларуси и максимизирует рычаги воздействия ЕС на власти Беларуси с тем, чтобы они уважали принципы демократии, верховенства закона и права человека», — цитирует документ Радио «Свобода».





Евросоюз своими действиями намерен:





прекратить все репрессии и нарушения прав человека в отношении лиц, участвующих в продемократическом движении, независимых СМИ и представителей гражданского общества;





освободить, реабилитировать политзаключенных и выплатить им финансовую компенсацию;





гарантировать безопасные условия для возвращения лиц, находящихся в политической и принудительной эмиграции;





содействовать серьезному, заслуживающему доверия и инклюзивному политическому процессу, который приведет к свободным и справедливым выборам под наблюдением ОБСЕ / БДИПЧ;





обеспечить гарантии уважения прав человека, в том числе свободы убеждений и их свободного высказывания, собраний и ассоциаций, а также свободы средств массовой информации.





В то же время в выводах Совета содержится призыв усилить поддержку белорусского народа и гражданского общества и продолжить взаимодействие в вопросах, представляющих интерес для ЕС.





Также в обзоре рассмотрен пакет сотрудничества, который может быть предложен Беларуси после того, как произойдет мирный переход к демократии.





«Решения о приостановлении, сокращении или сохранении определенных мероприятий по сотрудничеству, — говорится в обзоре, — должны принимать во внимание несколько факторов: с одной стороны, необходимость посылать убедительные сигналы и оказывать давление на власти, а с другой стороны, необходимость сохранять каналы коммуникации открытыми, поддерживать население и гражданское общество, а также интересы ЕС».





Таким образом, предполагает РС, двустороннее сотрудничество, встречи и контакты с белорусскими госструктурами должны быть в принципе сокращены до тех пор, пока власти не будут уважать принципы демократии, верховенства закона и прав человека. При этом в обзоре предлагается продолжить диалог по правам человека. Однако, напромним, режим Лукашенко от такого диалога на днях отказался.





Экономическое давление

ЕС решил прекратить переговоры о вступлении Беларуси во Всемирную торговую организацию:





«Официальные переговоры с Беларусью относительно ее вступления в ВТО, особенно по вопросам доступа к рынкам, хотя и соответствуют торговой политике ЕС, направленной на поддержку многосторонней торговой системы, должны быть приостановлены», — говорится в обзоре.





Также предлагаются ограничительные меры в сфере торговли, таможни, границ, статистики, фитосанитарного контроля, экономического и финансового диалога, приграничного сотрудничества и в других сферах.





Однако сотрудничество с Беларусью в области экономического развития продолжится в рамках платформы «Восточного партнерства» в деле экономического развития и рыночных возможностей. Однако такое сотрудничество ограничила сама действующая белорусская власть до "экспертного уровня", о чем также было заявлено на днях





В области макрофинансового сотрудничества решено, что «запрос Беларуси в МИД ЕС о финансовой помощи приостановлен, и соответствующие переговоры также полностью приостановлены».





Что касается МВФ, то, согласно обзору, членам исполнительного Совета ЕС предложат продолжать противодействие выделению финансовых средств Беларуси, пока не произойдет переход к демократии (МВФ ранее официально сообщил о прекращении переговоров с властями Беларуси).





Операции Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), в частности поддержка госсектора и прямая помощь белорусским властям на центральном уровне, как говорится в обзоре, «должны быть сокращены до максимально возможной степени. Таким образом, в принципе не следует проводить никаких операций в государственном секторе».





Операции с частным сектором без участия государства могут продолжаться, но их нужно очень тщательно проверять, чтобы средства доходили до частного сектора без вмешательства государства, говорится в документе.





Контакты с гражданским обществом

Евросоюз планирует развивать с Беларусью публичную и культурную дипломатию. В частности, ЕС будет максимально поддерживать гражданское общество и независимые СМИ, «чтобы укрепить их устойчивость перед жесткими репрессиями, иметь возможность представлять населению Беларуси профессиональную и независимую информацию и быть готовым принять активное участие в развитии и консолидации демократической Беларуси».





Уже действует несколько программ на несколько миллионов евро по поддержке гражданского общества и независимых СМИ.





Также, согласно обзору, изучаются другие возможные меры поддержки населения, гражданского общества и независимых СМИ. Кроме того, странам ЕС предлагают упростить доставку виз и отказаться от визовых сборов для граждан Беларуси, в частности для активистов гражданского общества.





«План Маршалла» для Беларуси

Кроме того, в ЕС готовится «комплексный план экономической поддержки демократической Беларуси». В этом плане подробно описывается техническая и финансовая помощь, которую ЕС выделит для поддержки процесса реформ и для помощи новой демократической Беларуси для удовлетворения ее финансовых потребностей.





Утверждается, что «этот план мог бы включать пакет переходного сотрудничества, возможную макрофинансовую помощь, разблокирование инвестиционной платформы добрососедства и активизацию операций ЕИБ и ЕБРР».