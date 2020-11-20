Запрещенный в Беларуси, но при этом самый популярный в мире русскоязычный телеграм-канал (тот самый, за управление которым добавляют в списки террористов) выложил вторую порцию записей разговоров с голосами, очень похожими на голоса известных личносте, пишет Трибуна





Напомним, в первой люди, звучащие как глава ФХБ Дмитрий Басков и его друг-боец Дмитрий Шакута, обсуждают что-то очень похожее на произошедшее на площади Перемен, приведшее к гибели Романа Бондаренко – и Баскова, и Шакуту еще до этого стали подозревать в присутствии на площади в трагический вечер.





В новой записи тоже фигурируют два собеседника – один голос все так же предельно сильно похож на голос Баскова, другой же крайне напоминает голос Натальи Эйсмонт, попавшей в санкционные списки ЕС пресс-секретаря Александра Лукашенко.





Два голоса обсуждали очень знакомые белорусам в последние месяцы действия – уничтожение лент и муралов. Для этого обладатели голосов собирали большую компанию (называются очень знакомые фамилии), обсуждали защиту от простого народа с именами высших чинов силовиков – и всерьез вооружились, причем перспектива атаковать людей не то что не пугала, а вызывала смех.





Telegram-канал утверждает, что разговоры имели место 18-19 октября. Именно в ночь между этими датами случилось уничтожение некоей компанией БЧБ-лент в ЖК «Мегаполис», где видели людей, очень похожих на Баскова, Шакуту и не только.





Кроме того, в разговоре прямо и косвенно подтверждается, что он проходит в воскресенье – этот день и был 18 октября. Женский голос называл собеседника «Дима», а мужской выбрал обращение «Натуля» – соответственно, будем так называть героев записи и в тексте.





Вот что мы узнали из опубликованных переговоров.





Не все «исполнители» были знакомы, а водитель «Димы» выпил пива – но, похоже, на план это не повлияло

Судя по разговору, на «прогулку» выезжали 12 человек. И, по крайней мере, не все они знали друг друга заранее – «Натуля» предложила «Диме» до выезда 15-20 минут уделить тому, чтобы «познакомиться вообще» и распределить роли: «кто на телефон снимает, кто разговаривает, кто что».





Помимо этого, «Натуля» уточнила, кто будет за рулем – впоследствии выяснилось, что водителей планировали оставить в салоне начеку «на всякий случай, мало ли что». Компания собиралась доехать до места на двух бусах – за руль одного нашли человека от участников компании, а бус с «Димой» он доверил собственному водителю как гарантию, приведя то, что шофер «бывший СБП» (так принято сокращать службу безопасности Александра Лукашенко).





Правда, позже выяснилось, что водитель «Димы», не зная о замысле, выпил пива – потому что «ну воскресенье, из деревни приехал». Непонятно, как вышли из ситуации, но на план это, кажется, не повлияло.





«Натуля» жаловалась на отключенный интернет и объяснила, что во Дворце независимости нет вай-фая

«Натуля» объяснила телефонный разговор вместо интернет-способов коммуникации отсутствием собственно интернета – очевидно, дело было в воскресенье, ведь отключения в Минске именно в этот день для затруднения традиционных маршей стабильно происходят уже много недель подряд.





После очередной жалобы «Натули» «Дима» дал совет переключиться на вай-фай, на что она довольно раздраженно ответила: «Да какой вай-фай во Дворце независимости, блин, ты че?», – и объяснила, что во Дворце независимости беспроводная сеть бывает только на крупных мероприятиях, и то по паспорту – «Дима» этого не знал.





Такая осведомленность собеседницы только усиливает подозрение о том, что голос может принадлежать Наталье Эйсмонт – пресс-секретарь Лукашенко регулярно работает в указанном здании.





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«Дима» передал «Натуле» номера машин Шакуты и Захарова – авто с названными цифрами видели на автопробеге

«Натуля» напомнила, что компании нужно «вместе встретиться, машины оставить и пересесть» – для последнего она предложила место «возле Дроздов, возле царских ворот», но для этого следовало передать номера машин некоему Шахраеву. Человек с такой фамилией, Дмитрий Шахраев, с 2017-го возглавляет уже упомянутую СБП.





Позже «Дима» сообщил, что сбросил «Натуле» номера своего авто и машины Дмитрия Шакуты – еще один кирпич в стену подозрения в участии в подобных мероприятиях бойца и друга Баскова с аналогичным именем.





После этого «Дима» попросил записать еще и номер машины «этого, Захарова» – и прямо его назвал, уточнив, что это «машина федерации». Передавать цифры не будем, но авто с такими номерами попадало в кадр на провластных автопробегах, в которых не раз участвовал главный тренер хоккейной сборной Беларуси Михаил Захаров.





Звучало имя хоккеиста, которого уже подозревали по видео из «Мегаполиса»

В видео фигурирует много имен – «Натуля» упоминает Ксюшу, Сергея, Аню, Лену, о личностях которых у нас нет версий, да и просто каких-то людей, которым «была поставлена задача присоединиться к нам».





Но когда «Дима» объяснял, с кем прибудет, в рассказе фигурировали «Волчки, [мои] соседи». Позже «Дима» подтвердил для «Натули», что привезет «Пашу и Жанетту». А эта информация укрепляет весьма конкретное подозрение – ведь людей, очень похожих на игрока команды Александра Лукашенко Павла Волчека и его жену Жанетту, заметили на видео из «Мегаполиса» практически сразу после его публикации.





«Трибуна» тогда пыталась взять комментарий у хоккеиста, но он сначала попросил перезвонить через несколько часов, а потом перестал брать трубку.









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Снимать номера не велел Караев, его зама видели в «Мегаполисе» в ночь среза лент (тут про это речь), поддержка ОМОН

В момент обсуждения «операции» «Натуля» со смехом заметила: «Круче всего будет, если нас не чужие, а свои» (какой глагол шел после этого – по записи понять не удалось), – но тут же заявила, что такого не может быть. Кто для компании «свои», стало понятно из дальнейших разговоров – в них фигурируют данные силовиков высшего уровня.





В процессе предварительного обсуждения «Дима» уточнил у «Натули», «скрутят» ли им номера. Собеседница ответила, что Шахраев посоветовал снимать номера, только если машины будут подъезжать «близко совсем» (видимо, к камерам местных жителей) – а если выдерживать дистанцию, можно, чтобы не было «вопросов вообще никаких», просто передать номера Кубракову.





На 18 октября обладатель такой фамилии Иван Кубраков был начальником ГУВД Мингорисполкома – полторы недели спустя его назначили главой всего МВД. При этом сама «Натуля» считала, что лучше «скрутить номера» и передать Кубракову описание автомобилей.





Но после в одном из разговоров задумчиво сообщила: «Что-то мне говорит Караев [номера] не снимать...». Обладатель такой фамилии Юрий Караев на 18 октября был министром внутренних дел Беларуси – именно его позже сменил Кубраков.





При созвонах «Димы» и «Натули» во время самой поездки выяснилось, что их маршрут включал целый ряд точек, в том числе некий «эпицентр, где по пятьсот выходит», и одна из «Табакерок», поработать с которой отдельно попросил «Дима», а завершать «дело» должны были, «работая по проспекту Дзержинского» – именно там расположен ЖК «Мегаполис».





В одном из последних разговоров «Натуля» говорит о месте, где ленты «висят вдоль дороги» – и интересно, что БЧБ-ленты в «Мегаполисе» действительно было видно с проспекта. При этом «Натуля» рассказала «Диме» о прикрытии с ОМОН от Александра Петровича, позже назвав и фамилию – Барсуков. Именно так зовут на 18 октября замминистра внутренних дел, а ныне помощника Александра Лукашенко по Минску.





И ведь похожего на Барсукова человека как раз видели в «Мегаполисе» ночью с 18 на 19 октября – таковой, находясь среди бойцов «Алмаза», якобы звонил в изолятор на Окрестина и просил подготовить места для четырех человек. Впрочем, обошлось без задержаний – жители просто разошлись.





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На приказ «забирать» людей «Дима» со смехом предложил совать в багажник

«Натуля» упомянула напутствие от Караева – он разговаривал по поводу «операции» «понятно с кем», после чего сказал ей, что есть «задача не просто ставить на место, а типа забирать». Судя по разговору, имелись в виду те, кто мог выйти на защиту лент – то есть перед «Натулей» и «Димой» маячила перспектива применять к людям силу.





Однако собеседников это ничуть не смутило. «Натуля» со смехом спросила, куда компания «будет их «паковать», «Дима», хохотнув в ответ, спокойно ответил: «В багажник», – что вызвало новый всплеск веселья у «Натули». Но, как уже говорилось, в «Мегаполисе» обошлось без этого.





«Натуля» просила взять «боевой инструмент», у самой был «с резиной», остальным – «аэрозольчики, палочки»

«Натуля» сказала «Диме», чтобы он попросил другого Диму («друга своего самого боевого») взять с собой «инструмент боевой и не только» – о его наличии собеседнице, мол, сообщил Караев.





Наводит на предположение, что под «другом» снова имели в виду Шакуту – Юрий Караев точно с ним знаком, ведь возглавлял внутренние войска, где боец работает, и Караев же остается главой федерации кикбоксинга и таиландского бокса, главных видов спорта Шакуты.





«Дима» при этом упомянул, что ему тоже «шеф говорил брать» – «Натуля» (опять со смехом) заметила: «Мы как на войну». По этим словам можно сделать вывод, что речь шла об оружии.





Позже «Дима» попросил «Натулю» уточнить, «брать или не брать» – она ответила, что «ей скажет министр». И тут же похвастала, что у нее «есть один с резиной», который сказано взять себе – «Дима» на это бросил: «Ну прикольно».





Других членов компании тоже планировалось вооружить – «Натуля» ласково назвала их арсенал: «Аэрозольчики, палочки». «Дима» одобрил: «Давай, пакуй», – после чего оба рассмеялись, а затем выдали фразу на двоих: «Прогуляемся вечером, попшикаем».





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Много обсуждали, выпить ли перед «делом» – по итогу вышел фэйл со стаканами

Через все разговоры тянулось предложение «Натули» выпить перед «делом» массандры – вида вина, производимого в Крыму. «Натуля» сначала заявила, что у нее целых два ящика этого напитка – мол, достались «от российского посла», но тут же добавила, что пошутила.





Незадолго до выезда «Натуля» уточнила, брать ли массандру, а потом сказала «Диме», что по реакции компании «так поняла, что все стесняются» – но собеседник одобрил план и призвал «брать все что есть».





Однако уже в пути выяснился грандиозный провал «экспедиции» – никто не взял стаканчики под розлив! Для решения проблемы договорились остановиться у магазина и приобрести тару – в этот момент «Натуля» весело добавила: «И купи что-нибудь нормального, что мы, будем вином давиться?».





«Дима» – как мы видим, не зря – опасался телефонных разговоров

Кажется, у «Димы» были подозрения по поводу возможной прослушки (как видим, не зря). В какой-то момент «Натуля» заметила, что собеседник «какой-то не такой», на что «Дима» ответил, что просто не знает, что можно говорить по «обычной телефонной связи».





Правда, как вы могли понять из разбора, от достаточно подробной росписи планов вероятность перехвата разговора ни одного из собеседников не остановила.