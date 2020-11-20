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«Акт о демократии» - подробности. США готовят полную изоляцию властей Беларуси?

В Народном антикризисном управлении (НАУ), возглавляемом Павлом Латушко, рассказали, что означает "Акт о демократии", одобренный конгрессом США.

«Акт о демократии» - подробности. США готовят полную изоляцию властей Беларуси?
Закон вступит в силу только после голосования в Сенате и подписания президентом США. Процесс не самый быстрый.

Однако сам закон предусматривает очень жёсткие санкции и ограничения.

Что представляет из себя документ?

В акте подчеркнуто непризнание Александра Лукашенко в качестве легитимного руководителя Беларуси.

Цель акта – усиление санкций против властей Бкларуси из-за сфальсифицированных выборов и массовых репрессий против белоруского народа.

Автором законопроекта стал член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Крис Смит.

Что же сделают США, если примут «Акт о демократии в Беларуси»?

Персональные санкции

В ближайшее время, после подписания закона президентом США на основании акта вводятся визовые запреты:

1) для широкого круга высших и старших должностных лиц Беларуси и членов их семей;

2) бизнесменов, приближенных к белорускому руководству;

3) сотрудников силовых ведомств (КГБ, МВД, ОМОН, прокуратура, следственные органы и другие);

4) членов ЦИК и иных лиц, причастных к фальсификации выборов и нарушениям прав человека;

5) правительственных чиновников, ответственных за гонения на независимые СМИ, лишения журналистов аккредитаций, отключения и цензуру интернета.

Визовые запреты могут сопровождаться блокировкой распоряжения любым имуществом, принадлежащим указанным лицам (например, кредитные карточки, запрет на любые имущественные сделки).

Финансовые санкции

Новый законопроект предусматривает: запреты на предоставление финансовой помощи правительству Беларуси (кредитов, гарантий, страховок) за исключением помощи гуманитарного характера.

Уполномоченным представителем США в международных финансовых организациях (например МВФ, Всемирный Банк и другие) будет поручено выступать против любых программ финансовой помощи правительству Беларуси, за исключением займов и помощи гуманитарного характера.

Финансовая разведка США планирует установить местонахождение и арест личных активов Александра Лукашенко и членов его семьи, а также лиц, приближенных к нему, пояснили в НАУ.

Отраслевые санкции

Планируется, что Минфин США может возобновить санкции в отношении 9 беларуских предприятий: «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим», «Белнефтехим США Инк», «Белшина», «Гродно-Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан» и «Полоцк Стекловолокно».

Доклады

В течение 90 дней после вступления закона в действие Конгресс должен получить доклад Министра финансов США об активах Лукашенко и членов его семьи, а также активах наиболее влиятельных в Беларуси зарубежных политиках, близких к Лукашенко.

В течение 120 дней после вступления закона в действие Госсекретарь США совместно с Директором нацразведки США должны представить доклады:

О намерениях России углубить интеграцию с Беларусью на фоне политического кризиса;
О белоруских предприятиях, которые могут быть куплены российскими компаниями в условиях экономического кризиса;
О российских гражданах или правительственных учреждениях, причастных к подавлению мирных протестов и нарушению прав человека.
В законопроекте США предлагается разработать общую стратегию со странами ЕС, Великобританией и Канадой по усилению давления на власти Беларуси, чтобы приблизить страну к диалогу, разрешить кризис и провести новые выборы.

19 ноября министры иностранных дел ЕС приняли политическое решение о том, что к концу ноября ЕС начнет третий этап персональных и экономических санкций в отношении нелегитимной власти в Беларуси.
telegraf.by
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