«Акт о демократии» - подробности. США готовят полную изоляцию властей Беларуси?
В Народном антикризисном управлении (НАУ), возглавляемом Павлом Латушко, рассказали, что означает "Акт о демократии", одобренный конгрессом США.
Закон вступит в силу только после голосования в Сенате и подписания президентом США. Процесс не самый быстрый.
Однако сам закон предусматривает очень жёсткие санкции и ограничения.
Что представляет из себя документ?
В акте подчеркнуто непризнание Александра Лукашенко в качестве легитимного руководителя Беларуси.
Цель акта – усиление санкций против властей Бкларуси из-за сфальсифицированных выборов и массовых репрессий против белоруского народа.
Автором законопроекта стал член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Крис Смит.
Что же сделают США, если примут «Акт о демократии в Беларуси»?
Персональные санкции
В ближайшее время, после подписания закона президентом США на основании акта вводятся визовые запреты:
1) для широкого круга высших и старших должностных лиц Беларуси и членов их семей;
2) бизнесменов, приближенных к белорускому руководству;
3) сотрудников силовых ведомств (КГБ, МВД, ОМОН, прокуратура, следственные органы и другие);
4) членов ЦИК и иных лиц, причастных к фальсификации выборов и нарушениям прав человека;
5) правительственных чиновников, ответственных за гонения на независимые СМИ, лишения журналистов аккредитаций, отключения и цензуру интернета.
Визовые запреты могут сопровождаться блокировкой распоряжения любым имуществом, принадлежащим указанным лицам (например, кредитные карточки, запрет на любые имущественные сделки).
Финансовые санкции
Новый законопроект предусматривает: запреты на предоставление финансовой помощи правительству Беларуси (кредитов, гарантий, страховок) за исключением помощи гуманитарного характера.
Уполномоченным представителем США в международных финансовых организациях (например МВФ, Всемирный Банк и другие) будет поручено выступать против любых программ финансовой помощи правительству Беларуси, за исключением займов и помощи гуманитарного характера.
Финансовая разведка США планирует установить местонахождение и арест личных активов Александра Лукашенко и членов его семьи, а также лиц, приближенных к нему, пояснили в НАУ.
Отраслевые санкции
Планируется, что Минфин США может возобновить санкции в отношении 9 беларуских предприятий: «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим», «Белнефтехим США Инк», «Белшина», «Гродно-Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан» и «Полоцк Стекловолокно».
Доклады
В течение 90 дней после вступления закона в действие Конгресс должен получить доклад Министра финансов США об активах Лукашенко и членов его семьи, а также активах наиболее влиятельных в Беларуси зарубежных политиках, близких к Лукашенко.
В течение 120 дней после вступления закона в действие Госсекретарь США совместно с Директором нацразведки США должны представить доклады:
О намерениях России углубить интеграцию с Беларусью на фоне политического кризиса;
О белоруских предприятиях, которые могут быть куплены российскими компаниями в условиях экономического кризиса;
О российских гражданах или правительственных учреждениях, причастных к подавлению мирных протестов и нарушению прав человека.
В законопроекте США предлагается разработать общую стратегию со странами ЕС, Великобританией и Канадой по усилению давления на власти Беларуси, чтобы приблизить страну к диалогу, разрешить кризис и провести новые выборы.
19 ноября министры иностранных дел ЕС приняли политическое решение о том, что к концу ноября ЕС начнет третий этап персональных и экономических санкций в отношении нелегитимной власти в Беларуси.
09:21 20/11/2020
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