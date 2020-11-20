В Солигорске утром 20 ноября задержан Анатолий Бокун

Стачком "Беларуськалия" в августе 2020-го. Анатолий Бокун третий справа / Из архива Еврорадио





В последние месяцы Бокун провел за решёткой десятки суток. В сентябре он вышел на свободу после 15 суток административного ареста, и вскоре был осужден ещё на 25 суток за "неповиновение" и "нарушение порядка проведения массовых мероприятий". Наказание отбывал в Узде, объявлял за решёткой голодовку. Но в октябре на свободу Анатолия Бокуна не выпустили, осудили еще на 15 суток.





Тем временем руководство "Беларуськалия" уволило "за прогулы" полсотни забастовщиков и пригрозило увольнением работникам, которые также не будут работать, пишет Еврорадио.



