Владимир Соловьев. Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press





Они планомерно работают над формированием у россиян восприятия беларусской власти как нелегитимной и неэффективной. Этот нарратив активно внедряется в российское информационное поле не последние три месяца, а как минимум полгода.





Как пишет Ольга Харламова в статье на Media IQ, российские СМИ продолжают продвигать беларусскую информационную повестку по нескольким ключевым направлениям:





• слабость и неэффективность беларусской власти и неспособность выйти из кризиса без российской поддержки;





• страны Запада и Украина как дестабилизирующий фактор в развитии беларусского кризиса, а Россия как стабилизирующий;





• радикализация протестов.





Во второй половине октября в российских государственных телеканалах появляется новый нарратив: особая роль беларусского народа и транзит власти.





Выводы

Российские СМИ привычно воздействуют на своего зрителя, используя различные методы и приемы манипуляции: контрасты, ложь, обращение к эмоциям, отсутствие ссылок на источники, выдернутые из контекста цитаты, риторические вопросы, бездоказательные выводы, повторы.





Ключевыми тезисами российских государственных СМИ в описании данной фазы беларусских протестов являются:





• беларусская власть не выполняет своих функций – она пытается удержать контроль вместо восстановления дееспособности государства в полном масштабе;





• одна из предпосылок кризиса – неразвитость политической системы, в которой в полной мере не представлены мнения граждан. В том числе пророссийски настроенных;





• беларусский народ не приемлет «революций», но без изменения политической системы кризис в отношениях с властью будет углубляться;





• в Беларуси необходима быстрая конституционная реформа и создание реальной партийной системы (с преобладанием пророссийских партий).





На основе этих тезисов выстраивается основной нарратив – беларусской власти с трудом и только с помощью России удаётся контролировать ситуацию. Соответственно, без политических реформ в выгодном для РФ ключе беларусский кризис будет углубляться.





Отдельно стоит отметить, что, говоря о конституционной реформе, российские государственные СМИ всё больше времени отводят её направлениям (партийная система) и срокам. Если ещё две недели назад об изменениях в Конституцию говорилось как о близкой перспективе, без акцентирования формата, то сейчас настойчиво подчёркивается тема партийного строительства и называется срок одного из этапов реформы – начало 2021 года. Если такая динамика сохранится, можно будет делать выводы о контурах российского политического давления на власти Беларуси. Учитывая желание официального Минска тянуть время, РФ посредством своих медиа-ресурсов начинает операцию давления, в том числе и через информационное пространство.



